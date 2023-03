Amici 22, la reazione di Giorgia al bacio tra Emanuel e Lorella

NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Amici 22

Scatta il bacio ad Amici 22 tra Emanuel e Lorella

Serata intensa, quella di ieri, ad Amici 22. Nel corso della seconda puntata del Serale infatti non sono mancate le emozioni e anche stavolta abbiamo assistito a ben due eliminazioni. A lasciare la scuola sono stati Piccolo G e Gianmarco, entrambi della squadra Zerbi – Celentano. Tuttavia durante la serata non sono mancate anche le risate, in particolare quando abbiamo assistito al nuovo guanto di sfida dei prof. Stavolta gli insegnanti si sono sfidati sulle note di alcune delle più celebri canzoni italiane, e il momento ha fatto divertire il pubblico.

A lasciare letteralmente senza fiato i telespettatori però sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che si sono esibiti con una coreografia sensuale che ha stupito il web. Ma non solo. Alla fine della performance i due si sono scambiati un bacio che ha infiammato i social.

Ma qual è stata la reazione di Giorgia nel vedere il bacio tra Emanuel e Lorella ad Amici 22? Poco prima di scendere in pista i due prof hanno scherzosamente tranquillizzato i rispettivi compagni. Dopo l’esibizione a intervenire è stata Maria De Filippi, che ha chiesto a Emanuel se Giorgia fosse stata messa all’occorrente del bacio, e a quel punto il coreografo ha affermato: “Le ho detto che mi hai costretto tu!”.

Poco prima della puntata però la cantante ha avuto un simpatico scambio di battute con Lorella Cuccarini, che sui social ha affermato: “Inizia Amici. Stasera, un “guanto prof” sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. A quel punto Giorgia, simpaticamente, ha aggiunto: “Mi devo preoccupare?”. Pare dunque che la cantante abbia preso con simpatia il bacio tra Emanuel e Lorella, che è stato uno dei momenti più infuocati della serata.