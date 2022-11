Ritorno di fiamma per Wax e Claudia, la reazione dei compagni è tutta da ridere (VIDEO)

NEWS

Nicolò Figini | 13 Novembre 2022

Amici 22

Niveo di Amici 22 scoppia in lacrime

Questa di oggi, 13 novembre 2022, è stata molto dura per Niveo. Il giovane cantante infatti è arrivato ultimo nella gara che avrebbe permesso a uno di loro di esibirsi nella finale di Tu si que vales. In seguito non ha passato nemmeno il compito assegnatogli da Rudy Zerbi. A questo punto la sua insegnante, Lorella Cuccarini, ha tentato di capire il motivo di questo suo calo nella rendita. Se c’è qualcosa che lo turba deve dirglielo così da poterlo aiutare. Il concorrente ha di Amici 22 affermato, scoppiando a piangere:

“È un periodo difficile. Tutte le sicurezze che avevo stanno sparendo completamente. Non ho mai avuto, non lo dico con leggerezza, problemi di intonazione in tutta la vita. Sono tre anni che scrivo e registro nel mio piccolo. Ho iniziato a cantare perché da piccolo avevo il dono dell’intonazione. In casetta canto in maniera diversa da come canto qua. Più che demoralizzarmi mi distrugge. Non so come risolverlo“.

A questo punto Lorella Cuccarini ha detto all’allievo di Amici 22 di ritrovare il Niveo che l’ha convinta nella prima puntata del talent. Lo ha anche “minacciato” di sospendergli la maglia. Questo il discorso:

“Io voglio ritrovare quel Niveo lì, quello da cui sono rimasta colpita in prima puntata. Dobbiamo lavorare per ritrovarlo. Dobbiamo metterti in sfida? O dobbiamo sospenderti la maglia? Lavoriamo bene perché altrimenti… Devi ritrovarti. C’è tanto di bello in te. Ci sono cover che ti sento fare in prova e due settimane dopo è un’altra cosa. Devi spiegarmi cosa succede, altrimenti faccio fatica“.

Niveo a questo punto ha rivelato si star cercando di capire che cosa gli sta accadendo: “In quel minuto e mezzo qui inconsciamente mi perdo e non so… Ci sto lavorando tanto“. A consolarlo e dargli un po’ d’acqua è stato Wax. Vedremo che cosa accadrà. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI un estratto del video.