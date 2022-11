NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2022

Isola dei Famosi

Edoardo inviato a L’Isola dei Famosi?

Negli ultimi giorni vi abbiamo riportato un rumor secondo il quale Alvin potrebbe avere un nuovo ruolo all’interno de L’Isola dei Famosi. In questo modo l’inviato potrebbe cambiare. Il settimanale Chi, infatti, ha rivelato che in pole position per il ruolo ci sarebbero Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi: “Mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo è in vantaggio“.

Intervistato da Pipol Gossip proprio Tavassi ha rivelato cosa ne penserebbe di andare a lavorare in Honduras e se gli piacerebbe:

Certo che sì, sarebbe bellissimo. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo. Certo, l’idea di sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!

Nel mentre ha anche parlato dei suoi ex compagni di viaggio a L’Isola dei Famosi. In merito a Nicolas ha detto: “In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo ‘L’Isola’“. A proposito di Mercedesze di Estefania, alle quali sembrava starsi legando sentimentalmente, invece, ha affermato: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero“.

Oggi, infatti, dichiara di essere single e di stare aspettando una ragazza che lo faccia divertire: “Una donna che mi faccia stare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata… ma io ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia“. Seguiteci per altre news.