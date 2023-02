NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

Amici 22

Il debutto di Samu di Amici 22 al cinema

Mancano ormai poche settimane alla partenza del Serale di Amici 22, e gli allievi stanno finalmente iniziando a ricevere le maglie dorate. Attualmente sono 5 i ragazzi che sono già entrati alla fase finale del talent show di Maria De Filippi, ma senza dubbio nel corso delle ultime puntate del pomeridiano arriveranno grandi emozioni per i cantanti e i ballerini. In queste intanto a finire al centro dell’attenzione è stato Samu, uno degli alunni più amati di questa edizione. Fin dal primo momento infatti l’allievo di Emanuel Lo ha conquistato il cuore del pubblico, e di certo anche nelle prossime settimane non deluderà le aspettative.

Ma perché in queste ore si parla di Segreto? Andiamo a scoprirlo. Il prossimo 23 marzo Samu debutterà al cinema nel film “Stranizza d’amuri”, e sui social così sta girando il trailer del lungometraggio, che è già attesissimo da tutti i fan, e non solo. Come qualcuno saprà non si tratta del primo lavoro da attore per il ballerino. In passato infatti l’allievo di Emanuel Lo ha recitato nel film Il mio corpo vi seppellirà, e nella fiction L’ora – Inchiostro contro piombo.

Ma di cosa si parla il film “Stranizza d’amuri” con protagonista Samu di Amici 22? La pellicola racconterà del delitto di Giarre, uno degli episodi di cronaca nera più noti di sempre. I fatti risalgono al 31 ottobre 1980, quando Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, due ragazzi gay, furono trovati morti mano nella mano. I due, rispettivamente di 25 e 15 anni, furono uccisi da un colpo di pistola ciascuno alla testa.

Samu dunque vestirà i panni di uno dei due protagonisti, e senza dubbio il film otterrà un enorme successo. Non resta che fare un enorme in bocca al lupo al ballerino, e attendere per scoprire se Segreto riuscirà ad accedere al Serale.