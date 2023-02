NEWS

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2023

Amici 22

Lo scherzo ad Alessandra Celentano ad Amici 22

Nel daytime di Amici 22 di oggi pomeriggio, 21 febbraio 2023, abbiamo assistito a un divertente scherzo che Isobel e Gianmarco hanno fatto alla loro maestra Alessandra Celentano. In occasione del Carnevale, infatti, la produzione ha chiamato la professoressa di sera. Le viene chiesto di raggiungere la scuola il più in fretta possibile perché Isobel si è chiusa a chiave in sala relax e non vuole più uscire. Lei è l’unica persona con la quale vuole parlare.

Per Carnevale la produzione ha organizzato uno scherzo alla maestra Celentano: Isobel finge di essersi chiusa in sala Relax e…#Amici22 pic.twitter.com/kItluUd42a — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 21, 2023

All’interno del video vediamo Alessandra Celentano correre verso la porta dell’aula con grande preoccupazione. Chiama più volte la ballerina ma sena ottenere risposta. A un certo punto comincia a sentirla piangere e sbattere qualcosa per terra. La studentessa mette in mostra delle grandi doti d’attrice e parla con Alessandra in inglese: “Maestra, help me. I’m sorry, I don’t now what i’m doing“.

Poi in italiano prosegue: “Basta, mi vergogno. Da bambina succedeva la stessa cosa e mia nonna mi aspettava fuori dalla porta tutta la notte. Tu sei come lei, posso chiamarti nonna solo ora?“. La Celentano accetta e prova a tranquillizzarla parlandole in un inglese improvvisato. Isobel viene convinta ad aprire la porta, ma finge che la chiave si sia spezzata nella serratura. Ecco arrivare un finto pompiere che dopo aver finto di faticare riesce a entrare nella stanza.

A Carnevale ogni scherzo vale, anche alla Cele! 🤣🤣🤣 #Amici22 pic.twitter.com/7M7FhukWzJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 21, 2023

Una volta che l’insegnante di Amici 22 varca la soglia offre dell’acqua a Isobel, la quale si toglie la maglietta dove si legge: “A Carnevale ogni scherzo vale“. Quando si accorge della verità afferma divertita: “Ma io vi ammazzo, vi boccio entrambi, siete dei pazzi!“. Seguiteci per tante altre news.