1 Il litigio tra Fedez e Rkomi a X Factor 2022

Nella puntata, la seconda dei Live di X Factor, di giovedì scorso i concorrenti si sono esibiti su alcune canzoni del passato e facenti parte della “Generazione MTV“. Linda, che fa parte della squadra di Fedez, ha interpretato il brano “Chasing Cars“. Alla fine della sua esibizione, però, c’è stato un piccolo diverbio con Rkomi. Il pubblico l’ha applaudita e acclamata, poi la parola è passata ai giudici. Si è partiti da Dargen:

Io pensavo dopo la prima puntata che il tuo punto di forza fosse scegliere delle grandi canzoni e dare la tua versione. Invece oggi hai cantato una canzone che io non conoscevo e ho sentito prima in bagno giusto per avere un’idea di massima e ho pensato: “Ma che scelta è, perché questo brano?”. Invece adesso mi hai spiegato la canzone, mi piace. Mi sono incuriosito. Ora voglio cercare atri brani degli Snow Patrols.

Ambra Angiolini, quindi, ha detto: “Ma io come dice Dargen non sono più tanto attenta al brano in sé. Forse questo non è nemmeno uno dei miei preferiti. Ma è quello che dice lei che è irrinunciabile. Lei è veramente l’inconfessabile che diventa pop. Ha una natura più forte di qualsiasi altra cosa. Riesce a far diventare suoi brani che suoi non sono. Linda è davvero un talento“. La parola, perciò, è passata a Rkomi, altro giudice di X Factor:

Cavolo, è un talento sì. Come stai? Io questo brano lo detesto, Lo trovo piatto e trovo che sia stato fatto un bel lavoro da parte di Fedez, del produttore e soprattutto da parte tua. Hai valorizzato il brano. Non è stato il brano a valorizzare te. Io sono tuo fan e ti ho vista con un sorriso gigantesco alle prove. Quanta pesantezza su questo palco. Voglio rivedere quel sorriso. Perché hai anche quello.

Ecco la risposta di Fedez…