Amici 22, Samu vince la sfida e riottiene la maglia

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

Amici 22

Samu vince la sfida ad Amici 22

Da pochi minuti è iniziata una nuova puntata di Amici 22, e già non mancano le emozioni. Lo speciale della domenica infatti è partito con la tanto attesa sfida di Samu, che viene rimandata da settimane. Come sappiamo infatti il ballerino ha ricevuto un provvedimento disciplinare per via dei fatti accaduti a Capodanno, ed è così stato messo in sfida immediata. Inizialmente così Samu si è scontrato contro Paky, ma la giudice esterna, essendo indecisa sul risultato, ha preferito congelare la sfida.

La settimana seguente i due ballerini si sono affrontati nuovamente, ma stavolta a intervenire è stata Alessandra Celentano. La maestra ha infatti deciso di assegnare un banco a Paky, trovando pronto in vista del Serale.

La sfida di Samu è stata così nuovamente rimandata, e oggi finalmente l’allievo di Emanuel Lo ha riaffrontato un nuovo scontro, con lo sfidante Mattia. Stavolta però Samu ha convinto a pieno la giudice esterna e ha così vinto la sfida ad Amici 22, riottenendo la tanto desiderata maglia.

Adesso il ballerino potrà dare ufficialmente il via alla sua corsa verso il Serale e in molti si chiedono già se Samu riuscirà ad accedere alla fase finale del talent show.