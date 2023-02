NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

Amici 22

Aaron e Mattia assenti ad Amici 22

È appena iniziata una nuova puntata di Amici 22 e ormai manca sempre meno all’inizio del Serale. Come ben sappiamo al momento sono soltanto due gli allievi che hanno ottenuto la tanto ambita maglia dorata: Ramon e Isobel, entrambi alunni della Celentano. In queste settimane così l’intera classe è focalizzata è sull’accesso alla fase finale del talent show, e senza dubbio nei prossimi giorni non mancheranno tante emozioni. Nel mentre oggi assisteremo finalmente alla sfida di Samu, e scopriremo quale sarà il destino del ballerino, che ha ricevuto un provvedimento disciplinare a seguito dei fatti accaduti a Capodanno.

Gli utenti nel frattempo sui social hanno immediatamente notato un dettaglio che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Due allievi infatti non sono presenti in studio e la loro assenza non è sfuggita ai fan. Parliamo di Aaron e di Mattia, che come si può vedere non sono seduti ai loro banchi e oggi non parteciperanno alla puntata.

Ma cosa è accaduto e perché Aaron e Mattia sono assenti ad Amici 22? Secondo le informazioni trapelate in rete, sembrerebbe che sia il cantante che il ballerino di latino siano malati e che abbiano la febbre. Nonostante qualcuno abbia pensato al peggio, al punto che si è anche parlato di una presunta punizione, sembrerebbe che l’assenza dei due allievi sia dovuta a una questione di salute.

La prossima settimana dunque Aaron e Mattia torneranno in puntata e proseguiranno la corsa al Serale. Ma i due riusciranno a convincere i prof e ad accedere alla fase finale del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.