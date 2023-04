NEWS

Nicolò Figini | 1 Aprile 2023

Amici 22

Cristiano Malgioglio combina un guaio

Questa sera ad Amici 22 è successo un nuovo imprevisto e il responsabile è stato di nuovo Cristiano Malgioglio. Anche nelle scorse settimane il giudice aveva avuto alcuni problema per quanto riguardava l’utilizzo del tablet che viene usato per votare gli allievi durante i ballottaggi. Alla fine della prima manche, però, questa volta è successo l’impensabile.

A quanto pare il cantante ha rotto il tablet. A un certo punto si è trovato a dover scegliere tra tre concorrenti. Tuttavia ha avvertito Maria De Filippi che il suo device non stava funzionando. A intervenire è stato Gioffrè, il quale è sempre pronto a correre in suo soccorso. Pensava che lo avesse spento per sbaglio, ma alla fine ha constatato che non funzionava.

Nel video qui sotto sentiamo anche Michele Bravi scherzare: “Continuava a sventolarselo…“. Ecco che la produzione è stata molto celere a cambiare il tablet di Cristiano Malgioglio con uno funzionante. Questa la reazione del paroliere: “Io ho imparato a usare il tablet ma non mi funziona. Grazie, perdonatemi ragazzi“.

PER PIACERE MALGIOGLIO CHE ROMPE IL TABLET STO MALE #amici22 pic.twitter.com/swgjNNHBdj — Estanca 💐✨ (@ESTANCA2) April 1, 2023

Alla fine tutto si è risolto per il meglio e Malgioglio ha potuto continuare esercitare il suo diritto di voto. Voi l’avete vista in diretta questa scena? Vi ha divertito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

