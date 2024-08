A distanza di quasi due anni dall’inizio della loro relazione, gli ex allievi di Amici 22 Rita e Niveo si sono lasciati. Arriva l’annuncio social da parte della ballerina, che spiazza il web.

Termina la relazione degli ex allievi di Amici 22

Era settembre 2022 quando su Canale 5 partiva Amici 22. Tra gli allievi del talent show, come di certo in molti ricorderanno, quell’anno c’erano anche Rita e Niveo, che fin dal primo momento attirarono l’attenzione del pubblico. Col passare delle settimane infatti tra la ballerina e il cantante è nato l’amore e anche dopo la fine del programma di Maria De Filippi i due si sono mostrati sui social complici e innamorati. Solo lo scorso anno, nel corso di un’intervista, proprio Niveo parlando della storia con Rita aveva affermato: “La nostra relazione procede a gonfie vele, lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito che i sentimenti li vive sempre al massimo”.

Adesso però a distanza di quasi due anni, pare che le cose siano cambiate. Con un post sui social infatti Rita ha annunciato che lei e Niveo si sono lasciati e che a oggi i due hanno preso strade diverse. Queste le dichiarazioni dell’ex allieva di Amici 22, che in queste ore hanno fatto il giro del web lasciando senza parole i fan:

“Visto che siete stati tutti parte della nostra storia fin dall’inizio credo sia giusto comunicarvi che le nostre strade si sono separate. Nonostante tutto conservo sentimento di stima e affetto”.

Termina dunque la relazione tra Rita e Niveo dopo quasi due anni d’amore. Attualmente il cantante ex allievo di Amici 22 non è ancora intervenuto per commentare la fine della sua storia con la ballerina, tuttavia a entrambi facciamo un enorme in bocca al lupo.