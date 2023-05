Mattia Zenzola rivela cosa farà con i 157 mila euro vinti ad Amici

NEWS

Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Amici 22

Mattia Zenzola e il montepremi vinto ad Amici

Si è conclusa la ventiduesima edizione di Amici 22 con la vittoria di Mattia Zenzola. Il ballerino ha trionfato non solo nella sua categoria (il ballo), ma anche come vincitore del talent show.

Una vittoria che, come per sua stessa ammissione, è stata desiderata da tempo. Specie dopo l’infortunio che lo scorso anno l’ha colpito e non gli ha permesso di proseguire il suo cammino all’interno della scuola. Mattia Zenzola però non si è demoralizzato e ci ha riprovato, uscendone nel migliore dei modi da questa esperienza.

Oltre a riservare parole di stima e affetto per Angelina Mango (prima classificata nel circuito canto, ma seconda alle spalle del ballerino), Mattia Zenzola ha svelato a Fanpage.it come vuole spendere e cosa farà con i soldi vinti. Ricordiamo infatti che oltre alla coppa, il ballerino ha portato a casa anche il premio Marlù. Il tutto per una cifra pari a 157 mila Euro:

“I soldi verranno divisi. Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. E il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me”.

Ha ammesso Mattia Zenzola ancora euforico dopo la finale di Amici 22. E con gli altri soldi cosa farà? A spiegarlo è stato proprio lui nel corso dell’intervista: “La restante la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare. Il mio sogno è vivere di arte. Non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso”.

Questo dunque il modo in cui Mattia Zenzola ha deciso di investire il montepremi vinto grazie ad Amici 22.