Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

Amici 22, la cicatrice di Wax

Questa sera andrà in onda la finale di Amici 22 e a contendersi il titolo ci saranno Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Chi tra loro vorreste vedere sul podio? Sicuramente ognuno di loro ha dei fan molto affezionati e tutti hanno messo il massimo dell’impegno per raggiungere questo traguardo. Tra gli altri, per esempio, proprio Wax aveva rivelato in un daytime cosa significasse per lui far parte del talent:

“Entrare ad Amici, per me e la mia famiglia, è significato volermi bene di nuovo, una rinascita. Prima di qua avevo un forte dolore dentro di me. Quello che io sono riuscito a are e che prima non facevo è trarre la verità dalle cose.

Anche solo una bugia ti provoca un’insicurezza in più dentro te. La cosa che mi ha insegnato di più è dire sempre la verità, ti fa vivere bene. poi mi sono fatto delle amicizie, è una fortuna. Fuori non ne avevo”.

Molti suoi fan, inoltre, si sono anche chiesti cosa sia la cicatrice che ha sul viso. Non abbiamo certezze in merito ma il web ha avanzato alcune ipotesi. Secondo una parte dei follower quel segno sulla faccia se lo procurerebbe il cantante stesso. L’allievo di Amici 22, quindi, si farebbe da solo un piccolo taglio sopra lo zigomo per dare sfogo al suo malessere interiore.

Un’altra parte del web, invece, afferma che si tratta solamente di un tatuaggio e nulla più. Wax ad oggi non ha ancora dato alcuna informazione al riguardo. Vedremo se deciderà di svelare il mistero. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per tante altre news.