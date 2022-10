Chi è Claudia Bentrovato di Amici 22? Età, fidanzato e Instagram

Tutte le informazioni su Claudia Bentrovato, ballerina allieva di Amici 22, dalla biografia, alla vita privata, chi è il suo fidanzato, la carriera e i social.

Claudia Bentrovato età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Caludia Bentrovato, ballerina e allieva di Amici 22, partendo dalla sua biografia, quindi quanti anni ha, di dov’è, dov’è nata e tutte le informazioni. Claudia è nata a Cosenza nel 2000, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta. Ha quindi 22 anni di età, ma non conosciamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ha una scritta lungo tutta la spina dorsale.

Oggi Claudia, per via della sua passione per la danza abita a Padova dove c’è tutta la sua vita.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Claudia Bentrovato sappiamo che non è single, ma fidanzatissima e con una persona che il mondo di Amici conosce molto bene. Claudia, infatti, è fidanzata con Samuele Barbetta, ballerino di Amici 20 e in quell’edizione allievo di Veronica Peparini.

Non sappiamo da quanto stanno insieme, ma sono molti uniti e si sono conosciuti nella stessa scuola di ballo di Padova. Spesso ballano insieme infatti.

Claudia ha una grande passione per i cavalli.

Dove seguire Claudia Bentrovato: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Claudia Bentrovato, vediamo come seguirla sui social. E vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 21 mila follower.

Sul suo profilo ha varie foto sue e soprattutto tanti video mentre balla. Ci sono anche video mentre balla insieme a Samuele e ovviamente foto con lui.

Carriera

Non abbiamo molte informazioni sulla carriera di Claudia Bentrovato. Sappiamo che è sempre stata appassionata di danza e questo l’ha portata a trasferirsi da Cosenza a Padova.

Nel capoluogo veneto è entrata a far parte di una compagnia di danza e arte, la Arketype Performers. Ed è qui che ha conosciuto il fidanzato Samuele Barbetta.

Oggi Claudia è ballerina e coreografo. Con la compagnia di cui fa parte organizza vari stage di vari livelli.

Claudia Bentrovato ad Amici 22

Per Amici 22 Claudia Bentrovato ha deciso di sostenere un provino. A tal proposito è stata notata da Raimondo Todaro e gli è piaciuta. Per questo motivo il professore di ballo ha scelto di contattarla per una sfida.

Il percorso di Claudia Bentrovato ad Amici 22

Il percorso di Claudia Bentrovato ad Amici 22 inizia a programma già avviato con una sfida voluta da Raimondo Todaro. Il professore l’ha messa in sfida con Gianmarco, allievo di Alessandra Celentano, e lui ha vinto nonostante la sfida sia stata molto combattuta. Raimondo ha comunque trattenuto la ballerina chiedendole di rimanere nella scuola per una settimana di prova per valutare poi una sostituzione con la sua allieva Asia.

