Nuova coppia ad Amici 22

Quest’anno è scoppiata la passione ad Amici 22. In queste settimane infatti nella scuola più ambita d’Italia si sono formate diverse coppie, che hanno già attirato l’attenzione del web. Dopo Niveo e Rita e Mattia e Maddalena, nella puntata di oggi abbiamo scoperto la nascita di un nuovo amore, quello che tra Gianmarco e Megan. Ma non solo. A sorpresa infatti è scattato il bacio anche tra Wax e Claudia, che solo da qualche giorno è entrata a far parte ufficialmente della scuola di Maria De Filippi.

Come qualcuno ricorderà la ballerina fino a diversi mesi fa era impegnata con Samuele Barbetta, protagonista della 20esima edizione del talent show. Tuttavia da qualche tempo i due si sono detti addio, e a oggi sembrerebbe che l’allieva di Raimondo Todaro abbia voltato del tutto pagina.

Oggi così nel corso della puntata domenicale di Amici 22 abbiamo scoperto che Wax e Claudia in questi giorni si sono avvicinati sempre di più, fino a quando tra i due non è scattato il bacio. Proprio il cantante ha affermato con ironia di voler dare alla ballerina un “bacio alla Shakespeare”, e naturalmente il momento non è passato inosservato (QUI per il video).

Nasce dunque la quarta coppia ufficiale di questa edizione. Ma cosa accadrà tra i due nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.

