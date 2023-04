NEWS

Ieri sera è stata registrata una nuova puntata, per la precisione la quinta, di Amici 22. Abbiamo scoperto che al ballottaggio sono finiti Cricca, Federica e Ramon. Tuttavia non sappiamo ancora chi sarà l’eliminato finale. Questo perché lo scopriremo solamente nel momento in cui andrà in onda l’appuntamento sabato 15 aprile 2023.

I due allievi al ballottaggio finale verranno, infatti, chiamati dentro la casetta. Prima parleranno separatamente con Maria De Filippi e in seguito, riuniti con i loro compagni di avventura, scopriranno chi dovrà abbandonare la scuola per sempre.

Adesso, però, parliamo di ciò che è accaduto nel corso della terza manche ad Amici 22. Durante la seconda prova, infatti, ci sarà uno scontro tra Maddalena, la quale ballerà sulle note di “Left Outside Alone” e Wax. A vincere sarà quest’ultimo, il quale canterà “Chiedo scusa se parlo di Maria” di Gaber.

Questa verrà dedicata proprio alla De Filippi, la quale verrà fatta mettere al centro dello studio seduta al banco che Wax aveva al pomeridiano. Come riportano le anticipazioni rilasciate da SuperGuida TV, il cantante ringrazia la conduttrice con la sua versione della canzone “La mia canzone del Maria“. Nel suo giudizio anche Giuseppe Gioffré si unisce alle parole dell’artista.

Sena ombra di dubbio sarà un momento molto emozionante. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di Amici 22. Questa, ricordiamo ancora una volta, verrà trasmessa sabato 15 aprile e sarà la quinta. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.