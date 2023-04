NEWS

Andrea Sanna | 14 Aprile 2023

GF Vip 7

Gianluca Benincasa parla di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi da protagonista e non del GF Vip è sulla bocca di tutti (e per qualsiasi motivo). Ieri a ospite di Casa Pipol, il suo ex Gianluca Benincasa, che non ha mancato occasione di lanciarle qualche stoccata. Piuttosto deciso ha detto come stanno oggi le cose tra lui e l’influencer.

Primo capitolo affrontato riguarda i vestiti. Gianluca ha spiegato che nel pomeriggio di ieri avrebbe dovuto incontrare la stylist per riprendersi tutto, ma che non incontrerà Antonella Fiordelisi. Poi ha messo subito le mani avanti:

“(….) Se non ci sono le Balenciaga faccio le storie contro e se non ci sono per me sono zingari”, ha dichiarato senza mezzi termini. A seguire Benincasa ha anche aggiunto di aver visto Antonella indossare un montone appartenente a lui. Secondo il suo punto di vista la Fiordelisi vorrebbe solo fargli dei dispetti: “Per me è imbarazzante”. Nel suo discorso ha spiegato che non si sognerebbe mai di indossare una cosa appartenente una sua ex e lo trova vergognoso: “Mentre riprendo le cose farò dei video, ha assicurato”.

Questo accordo è arrivato dopo un contatto tra Benincasa e il manager della vippona ma, come ci ha tenuto a precisare, prima ci sono stati vari solleciti tra appelli nelle interviste a Casa Pipol o mediante i suoi legali. Gianluca non ha negato di averlo fatto anche un po’ per dispetto e di non volere avere più nulla a che fare con Antonella Fiordelisi:

“È una persona con cui non voglio più avere a che fare ma proprio in generale. Però un confronto sulla cosa si. Lei non accetterà mai quello che ho fatto, perché comprometterebbe tutto ciò che ha creato. Ad Antonella conviene ignorare questa situazione sperando che finisca nel dimenticatoio. Ma io nel dimenticatoio non la faccio finire”.

A seguire Gianluca Benincasa ha chiarito i motivi secondo cui, a detta sua e del suo avvocato, Antonella Fiordelisi non l’avrebbe formalmente denunciato: “Ha detto al mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che io faccia qualcosa per darle motivo di denunciare. O non può denunciare per i termini della faccenda stalking. Ormai sono passati più di sei mesi. Ma potrebbe farlo e sarebbe capace di tutto. Se avesse dato peso alle cose, almeno tramite terzi avrebbe chiarito. Sta facendo finta di nulla e vuole solo andare avanti. Alla fine la sua famiglia le si è rivoltata contro”.

Commento a caldo, poi, anche sulla canzone di Edoardo Donnamaria, dedicata proprio ad Antonella Fiordelisi. Gianluca con molta schiettezza ha dichiarato che a gusto personale non gli piace e di aver ricevuto il link da più persone: “Una cosa demenziale”, ha dichiarato dando un suo personale giudizio sul brano.

Infine Gianluca Benincasa ha anche detto di voler partecipare alla prossima edizione del GF Vip e se glielo proponessero lo farebbe molto volentieri: “Così recupero il tempo perso da quello precedente. Ma non credo, dato che Mediaset vuole prendere le distanze da certe cose”.