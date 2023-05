Amici 22, Wax è il quarto finalista. Aaron eliminato

NEWS

Andrea Sanna | 7 Maggio 2023

Amici 22

Wax in finale, Aaron eliminato da Amici 22

La puntata di Amici 22 di questa sera è particolarmente intensa. La prima finalista ad aggiudicarsi un posto è Isobel, seguita da Mattia e Angelina nelle tre manche a disposizione.

Durante la quarta manche Maddalena, Aaron e Wax si sono dati battaglia e al termine della sfida abbiamo visto l’eliminazione a sorpresa della ballerina. Ma no, non è finita qui. Perché anche uno tra Aaron e Wax ha dovuto lasciare il programma a un passo dalla finale.

Come al solito, però, non abbiamo scoperto subito chi è stato l’eliminato, ma il tutto è emerso solo quando tutti gli allievi rimasti in gioco hanno raggiunto prima la sala relax e poi lo studio di Amici 22. Qui Aaron e Wax hanno potuto esprimere le loro emozioni prima del responso. Non sono mancate le lacrime e la commozione da parte di tutti. A seguito di tanti mesi trascorsi insieme è normale instaurare legami e affezionarsi. Così tutti, oltre ai due allievi al ballottaggio, si sono mostrati molto emozionati.

A guidare i ragazzi verso questo importante traguardo è Maria De Filippi che, come sempre, è intervenuta per dare conforto ai due allievi. Con loro ha parlato un po’ dandogli dei consigli e annunciando la scelta. Dunque non solo il nome dell’eliminato, ma anche di chi ha raggiunto la finale. Abbiamo scoperto che Wax è il quarto finalista, mentre Aaron è stato eliminato da Amici 22.

Siete d’accordo con questo risultato o avreste preferito qualcosa di diverso? Diteci la vostra nei commenti sotto ai post di Facebook e Twitter e continuate a seguirci per altre news su Amici 22.