NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Ottobre 2023

Amici 23

Cosa è accaduto ad Amici 23

Siamo nel corso della nuova puntata di Amici 23 e anche oggi i ragazzi si stanno sottoponendo alle gare di canto e ballo. Proprio per giudicare quest’ultima ad arrivare in studio è stata Eleonora Abbagnato, che sta dando la sua opinione sugli allievi della scuola. Quando però a esibirsi è stato Nicholas è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. L’allievo di Raimondo Todaro ha danzato con Elena D’Amario in un emozionante passo a due, che ha conquistato Eleonora. La Abbagnato infatti ha espresso un giudizio più che positivo sul ballerino, al punto da affermare di vederlo quasi come un professionista.

A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Alessandra Celentano, che come sappiamo non apprezza particolarmente le doti di Nicholas. La maestra ha chiesto così che il ballerino si esibisse da solo, per mettere in luce i suoi difetti.

A quel punto ad Amici 23 non è mancato un piccolo battibecco tra Eleonora Abbagnato e Alessandra Celentano. Proprio la prima infatti ha preso le difese di Nicholas, venendo acclamata dal pubblico.

Ma cosa accadrà dunque e chi vincerà la gara di ballo? Non resta che attendere per scoprirlo.