Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2024

Gli allievi di Amici 23 rivelano chi vorrebbero con loro in finale, tuttavia nessuno fa il nome di Mida

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 23 andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, gli allievi hanno rivelato chi vorrebbero con loro in finale. Nessuno però ha fatto il nome di Mida.

La finale ideale degli allievi di Amici 23

Manca ormai sempre meno alla finale di Amici 23. Tra poco più di tre settimane infatti scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show e di certo non mancheranno tante emozioni. Nel frattempo il cerchio inizia a stringersi sempre di più e solo sabato sera, nel corso della sesta puntata del Serale, ci sarà un’altra importante eliminazione, che di certo non passerà inosservata. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, oggi pomeriggio nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5 Maria De Filippi ha fatto un piccolo gioco con gli allievi.

La conduttrice ha infatti chiesto ai ragazzi di rivelare quale sarebbe la loro finale ideale. Ogni concorrente ha così fatto 5 nomi, con l’unica regola di dover includere anche il proprio tra questi. I cantanti e ballerini hanno dunque fatto le loro scelte, tuttavia al web non è sfuggito un dettaglio che non è passato inosservato.

Nessuno degli allievi di Amici 23 ha infatti fatto il nome di Mida, che a sua volta si è reso conto di essere rimasto fuori dalla rosa dei possibili finalisti di tutti i suoi compagni. Lo stesso allievo di Lorella Cuccarini ha fatto la sua lista e ha così fatto i nomi di Petit, Holden, Dustin e Marisol.

A oggi tuttavia non sappiamo cosa accadrà e chi saranno i finalisti di questa edizione. A breve però inizieremo ad avere le idee più chiare. Il pubblico intanto attende già con ansia la sesta puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 27 aprile, naturalmente in prima serata.