Nicolò Figini | 2 Febbraio 2024

Questa mattina Sergio D’Ottavi è stato protagonista di un momento molto simpatico quando è andato in giardino a replicare a quelli che il web descrive come insulti lanciati fuori dalla casa del Grande Fratello.

La reazione di Sergio D’Ottavi

Sergio D’Ottavi, insieme a Stefano Miele, è stato uno dei concorrenti che sono entrati a Grande Fratello già iniziato. Si è subito ambientato avvicinandosi a Beatrice Luzzi e al suo gruppo, per tale ragione l’abbiamo visto discutere a volte con Anita Olivieri oppure con Perla Vatiero.

Dal punto di vista sentimentale ha affermato di essere single e di provare attrazione per Greta Rossetti. Quest’ultima lo è venuto a sapere e ogni tanto si diverte a provocarlo per metterlo in imbarazzo. Si tratta di momenti divertenti per strappare un sorriso ai concorrenti del reality ma anche agli affezionati spettatori.

Sergio D’Ottavi è stato al centro di una situazione molto simpatica anche questa mattina. Dal video qui sotto apprendiamo che fuori dalla casa sarebbero arrivati degli insulti da parte di persone non ben identificate. Per tale ragione il concorrente è andato di corsa in salone a prendere un megafono e una volta tornato in giardino ha risposto con accento romano: “A riprovace, ci sarai“.

Non Sergej che ha perso il megafono per andare in giardino a rispondere (con: “Ce sarai!” e un “A cornuti!”) a qualcuno che, a quanto pare, aveva urlato degli insulti fuori dalla casa. È proprio un mito! VOLO! 💀💀💀😂😂😂🤣🤣🤣✈️✈️✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/3QwivsNDTT — IlSignorNessuno (@SirNessuno) February 2, 2024

Lui stesso era molto divertito e rideva insieme a Stefano Miele, il tutto mentre Beatrice Luzzi tentava di avvisarlo delle possibili conseguenze: “Guarda che ti sgridano, eh“. Tuttavia il gieffino non si è lasciato intimorire ed è andato avanti con il suo piano portando dalla sua parte diversi utenti del web.

Qualcuno per la sua simpatia lo ha anche paragonato a Patrick Pugliese. Non è molto chiaro a chi fossero rivolti questi presunti insulti, visto che dal video non si sentono, ma lui ha deciso di replicare a prescindere da tutto. Un episodio che ha portato grande ilarità sul web.