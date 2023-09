NEWS

Andrea Sanna | 23 Settembre 2023

Chi è

Tra i cantanti di Amici 23 figura anche Matthew. Sappiamo chi è il giovane artista? Vediamo insieme questa scheda di presentazione tra età, vita privata, canzoni e Instagram.

Chi è Matthew

Nome e Cognome: Matteo Rota (in arte Matthew)

Data di nascita: 17 ottobre 2000

Luogo di nascita: Monza

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante e musicista

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Matthew ha diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @matthew17.10

Matthew età, vero nome e biografia

Dove e quando è nato Matthew di Amici 23? Qual è il suo vero nome? Grazie alle informazioni fornite da All Music Italia, possiamo dirvi qualcosa in più. Il nome completo è Matteo Rota, è nato a Monza il 17 ottobre 2000 e la sua età è di 22 anni.

Non sappiamo quale siano altezza e peso del cantante, ma notiamo che ha diversi tatuaggi sul suo corpo, tra cui la scritta “Empatia” in inglese e la chitarra elettrica.

Da sempre amante della musica, nel 2023 entra nella scuola di Amici.

Vita privata

Informazioni circa la vita privata di Matthew al momento sono davvero scarse. Siamo in grado di dirvi, però, che è uno dei migliori amici Irama, vincitore peraltro proprio del programma e cantante di successo.

Non sappiamo se Matteo è o meno fidanzato. Dalle foto pubblicate sui social non c’è traccia di una fidanzata e ci viene quindi da pensare possa essere single.

Vedremo se ad Amici 23 Matthew svelerà qualcosa sulla sua vita sentimentale.

Dove seguire Matthew di Amici 23: Instagram e social

Con l’avvio di Amici 23 siamo certi che in tanti vorrete seguire Matthew. Dove seguirlo? Vi basterà digitare @matthew17.10 sulla barra di ricerca e confermare il segui.

Tra l’altro il suo nickname riprende proprio la data di nascita del giovane allievo del talent di Canale 5.

Per quanto i post presenti attualmente siano davvero pochi, c’è da dire che il ragazzo ha un profilo davvero molto curato. Gli scatti presenti, in cui mette in mostra anche il suo fisico tatuato, non passeranno inosservati.

Carriera

Giovanissimo artista di 22 anni, Matthew a differenza di altri allievi di Amici 23 non ha album o canzoni pubblicate sulle varie piattaforme.

Sappiamo però che oltre a cantare suona la chitarra e ha una passione particolare per quella elettrica. Questo dunque potrebbe essere uno strumento in più per le sue performance nel talent di Canale 5.

Album e canzoni

Non ci sono album o canzoni pubblicati sulle piattaforme digitali, ma sappiamo che ad Amici ha presentato l’inedito Fammi.

Matthew ad Amici 23

Grande soddisfazione per Matthew arriva nel 2023 grazie alla sua partecipazione ad Amici 23.

Il 24 settembre, durante la prima puntata, il cantante ha interpretato il brano Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys. Successivamente ha proposto anche l’inedito Fammi.

A contendersi questo giovane talento sono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, entrambi molto interessati ad averlo in squadra.

I professori di Amici 23

Ad Amici 23 troviamo come di consueto i professori di canto e di ballo. Ma chi sono tutti. Partiamo dagli insegnanti che seguiranno i cantanti:

Mentre invece per il ballo vediamo ancora:

Gli allievi di Amici 23

Nella nuova edizione di Amici 23 tanti i cantanti e ballerini che hanno modo di mettersi alla prova. Non mancheranno sfide ed eliminazioni e da qui alla finale tante saranno le modifiche. Vi sveliamo la classe di canto:

Ezio

Francesco (Spacehippiez)

Holden

Holy Francisco

Lil Jolie

Matthew

Mew

Mida

Petit

Sarah

Stella

Tra i ballerini di Amici 23 in elenco figurano:

Chiara Porchianello

Dustin

Elia

Gaia

Kumo

Mariasol

Nicholas Borgogni

Simone

Sofia

Il percorso di Matthew ad Amici 23

Amici 23 è la nuova grande occasione di Matthew. I professori sono rimasti molto colpiti dal suo talento, ma è lui a dover scegliere con chi proseguire il percorso.

Ad aver puntato forte su di lui sono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

(IN AGGIORNAMENTO)