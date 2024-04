Chi è l’eliminato della quarta puntata del Serale di Amici 23

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Stasera va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 23, durante la quale un altro allievo lascerà la scuola. Ma chi è stato eliminato? Ecco cosa è accaduto.

Il nuovo eliminato di Amici 23

Siamo entrati nel vivo del Serale di Amici 23 è ormai siamo già alla quarta puntata di questa edizione. Anche stavolta non sono mancate le emozioni in studio e come sempre abbiamo assistito a una nuova eliminazione. Solo la scorsa settimana a dover abbandonare la scuola è stata Lucia, che in questi giorni sono così tornati alla loro vita di sempre. Ma cosa è accaduto stasera e chi è l’eliminato della quarta puntata? Andiamo a scoprirlo.

Le manche viste durante l’appuntamento sono state tre, come al solito e al termine di ogni sfida è stato decretato un eliminato provvisorio. Solo alla fine abbiamo scoperto chi ha dovuto lasciare la scuola di Canale 5 per sempre. La prima manche ha visto scontrarsi Celentano e Zerbi contro Todaro e Cuccarini. L’eliminato provvisorio si è rivelato essere Petit.

La seconda manche di Amici 23 ha visto prima di tutto Sarah affrontare Dustin, che ha portato a casa la vittoria. Poi Sofia ha battuto Holden ballando sulle note de “La Bambola” e Marisol ha sconfitto Mida nello scontro finale. Per tale ragione a rischio eliminazione sono andati i membri della squadra di Lorella ed Emanuel e Sarah è stata decretata seconda eliminata provvisoria.

Ma chi è stato l’eliminato della quarta puntata di Amici 23? Nella terza manche abbiamo visto Martina confrontarsi con Dustin e poi Lil Jolie duettare con Martina per scontrarsi con Marisol. Quest’ultima vince e la terza eliminata provvisoria è stata Lil Jolie.

IN AGGIORNAMENTO