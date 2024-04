Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Nella puntata di questa sera di Amici 23 è stato ospite il comico Vincenzo De Lucia, che ha proposto una divertentissima imitazione di Maria De Filippi.

L’imitazione di Maria De Filippi

Questa sera va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 23 e la gara sta andando avanti senza esclusione di colpi. Ovviamente non possono mancare le manche che hanno decretato gli eliminati provvisori, ma anche i simpatici guanti di sfida degli insegnanti. Maria De Filippi ha anche dovuto sedare degli scontri tra i professori, come spesso succede durante gli appuntamenti.

In seguito è arrivato in studio uno degli ospiti della serata, ovvero Vincenzo De Lucia. Il comico è noto per le sue imitazioni e tra i cavalli di battaglia possiamo citare senza ombra di dubbio Barbara d’Urso e la De Filippi. Ovviamente ad Amici ha proposto una parodia della conduttrice e ha strappato più di una risata al pubblico in studio e a casa.

Potevamo forse perderci questo tutorial per diventare una perfetta Maria? 😍 #Amici23 pic.twitter.com/9IAopMdyuc — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 13, 2024

De Lucia ha anche letto una lettera molto ironica all’interno della quale non mancava di certo un pizzico di dolcezza. Si è seduto sull’iconico scalino di Uomini e Donne e poi ha letto la lettera a Maria:

“Ormai ci conosciamo da tanto tempo, sei diventata parte di me. Grazie a te ho raggiunto grandi risultati e mi sento di dirti grazie, firmato la tua grande amica e compagna di giochi: la televisione”.

Alla fine i presenti hanno applaudito la performance e Maria De Filippi lo ha definito “sua sorella“. Anche le stessa non ha potuto fare a mano di ridere e siamo sicuri che lo farà ritornare anche prossimamente. Nel caso in cui vi siate persi la quarta puntata del Serale in diretta potrete recuperarla su Mediaset Infinity oppure WittyTV.