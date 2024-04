NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Aprile 2024

Ieri sera Lucia è stata eliminata da Amici 23 e ha così lasciato ufficialmente la scuola: ecco le sue prime parole.

Lucia lascia Amici 23

Grandi emozioni ieri sera ad Amici 23. Nel corso della terza puntata del Serale infatti c’è stata un’altra importante eliminazione e a lasciare la scuola è stata Lucia. Sul web però gli utenti si sono divisi e c’è chi ha trovato ingiusta l’uscita della ballerina, che è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione. Nel mentre l’ex allieva di Emanuel Lo, pochi minuti dopo la sua eliminazione, ha ottenuto un contratto di lavoro con una prestigiosa compagnia. Ma non solo. Ai microfoni di WittyTv Lucia ha rilasciato le prime dichiarazioni a caldo e ha così affermato:

“Sofia è la mia preferita. Non posso essere arrabbiata di essere uscita contro di lei perché è bravissima. Sono un po’ triste, però è un mix di cose. Sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto. Qua mi sono riconosciuta in tanti modi. Prima di entrare pensavo che quando arrivava il momento di ballare tutto il resto spariva. Non ero più la persona sensibile che sono. Invece qua sono riuscita a portare quella fragilità anche nelle esibizioni. Essere in Casetta mi ha insegnato a confrontarmi con le persone in modo onesto. Mi mancherà tutto”.

Lucia per di più ha anche voluto inviare un messaggio agli allievi di Amici 23, che per mesi sono stati la sua famiglia. Queste le dolci parole della ballerina, che hanno emozionato il web:

“Ragazzi spaccate tutti, restate umili, non date niente per scontato. Ogni giorno in questa Casetta, in questo studio è un regalo. Siete tutti bravissimi. Meritate il mondo e sono fiera di aver fatto parte di Amici 23”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Lucia, certi che anche dopo Amici 23 la ballerina avrà una splendida carriera.