Sarah vince il circuito canto di Amici e Lorella Cuccarini si commuove (VIDEO)

Debora Parigi | 18 Maggio 2024

Amici 23

Rimasti due cantanti e due ballerini, per la Finale di Amici 23 c’è stato il verdetto e quindi il responso sui vincitori dei rispettivi circuiti. Per il canto sono rimasti Petit e Sarah e quindi andiamo a scoprire chi è il vincitore del canto che è anche andato in finalissima.

Il vincitore del circuito canto è Sarah

Molte manche nella Finale di Amici 23 che hanno visto l’eliminazione subito di due cantanti. Stiamo parlando di Mida e Holden, rispettivamente primo e secondo eliminato della serata. Dopo queste eliminazioni si è passati ad altre manche e sono entrati in gioco anche i ballerini Dustin e Marisol.

Ecco che quindi i quattro allievi rimasti (Dustin, Marisol, Petit e Sarah) hanno fatto rispettivamente due esibizioni a testa. Dopo lo stop al televoto, è arrivato il verdetto. Per prima è stato annunciato il vincitore del ballo e cioè Marisol. Tra l’altro sia lei che Dustin hanno ricevuto delle proposte di lavoro. Successivamente si è passati al canto e tra Petit e Sarah a vincere il circuito canto di Amici 23 è stata proprio Sarah.

Questa è sicuramente una grande sorpresa che dimostra la volontà del pubblico quanto sia diversa a quella di vari giudici nel corso di tutto il Serale. Grandi complimenti sono arrivati dai giornalisti che per tutta la puntata si sono congratulati con lei e per il suo percorso.

Il responso è stato preso da Lorella Cuccarini con grande emozione, tanto che si è commossa poiché non se lo aspettava. La prof ha sempre creduto in lei e l’ha aiutata in questo percorso, trovando nell’allieva un riscontro molto positivo.

— Chiaretta (@__Chiarettaaa_) May 18, 2024

E così la finalissima di Amici 23 è tutta al femminile e questo fa molto piacere.

Potete rivedere tutte le performance e la puntata intera della Finale di Amici 23 su Mediaset Infinity e su Witty TV.