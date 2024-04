NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Aprile 2024

Amici 23

Cresce l’attesa per la quinta puntata del Serale di Amici 23, in onda su Canale 5 domani sera. Ma chi sarebbe il nuovo eliminato? Ecco cosa sappiamo in merito.

Il nuovo eliminato di Amici 23

Ieri pomeriggio è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 23, che come sappiamo andrà in onda su Canale 5 domani sera. In rete sono ovviamente già spuntate le prime anticipazioni su quello che accadrà e come al solito non sono mancati i colpi di scena in studio. Vi invitiamo tuttavia, qualora non voleste spoiler, a interrompere immediatamente la lettura.

La puntata è iniziata con il verdetto dell’eliminazione tra Sarah e Lil Jolie, che la scorsa settimana era stato congelato per via di Michele Bravi, che non era riuscito a prendere una decisione. Stavolta però non ci sono state più scuse e dopo una nuova performance a lasciare la scuola è stata proprio Lil. A quel punto è iniziata la sfida tra le tre squadre, al termine della quale due nuovi allievi sono finite al ballottaggio finale. Parliamo di Sarah e di Aurora (la sostituta di Gaia, ndr).

Tuttavia solo in casetta la cantante e la ballerina hanno scoperto il loro destino e il pubblico dunque domani sera saprà cosa è accaduto. Ma chi sarà l’eliminato della quinta puntata del Serale di Amici 23? Stando a quanto si mormora sembrerebbe che anche questa settimana sia avvenuto un nuovo colpo di scena. Deianira Marzano infatti ha fatto sapere sui social che, proprio come accaduto la volta scorsa, anche ieri ci sarebbero stati dei nuovi cambiamenti.

Attualmente però non sappiamo con precisione quello che sarebbe accaduto. Domani sera tuttavia il mistero sarà finalmente svelato. Non resta dunque che attendere la messa in onda della quinta puntata del Serale. Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21.30.