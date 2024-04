Amici 23, chi è eliminata tra Lil Jolie e Sarah

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Aprile 2024

Amici 23

Finalmente oggi grazie alle anticipazioni di Amici 23 sappiamo la verità su chi è l’eliminata della scuola tra Lil Jolie e Sarah dopo il giudizio congelato. Ecco chi tra le due allieve ha avuto la peggio e ha dovuto abbandonare la scuola più famosa d’Italia.

Amici 23: chi è l’eliminata

Oggi pomeriggio su Canale 5 abbiamo assistito al daytime di Amici 23, ma c’è grande attesa per scoprire il responso del giudizio congelato e che vede scontrarsi Lil Jolie da una parte e Sarah dall’altra. Una delle due lascerà per sempre la scuola.

La risposta su chi tra loro ha dovuto rinunciare al sogno di alzare al cielo la Coppa della finale, arriva dalle anticipazioni riportate da SuperGuidaTV e Amici News. Come riferito dalle due fonti, la puntata che vedremo il 20 aprile su Canale 5 si apre proprio con le due cantanti di Amici 23.

Il ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie avrebbe dovuto avere un risultato già la scorsa settimana, ma Michele Bravi è parso piuttosto indeciso e non ha dato alcun voto, a differenza dei suoi colleghi giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Il giurato del talent show infatti aveva chiesto alle due cantanti di preparare per questa settimana delle esibizioni, da lui assegnate, che gli avrebbero dato modo di poter esprimere un giudizio definitivo sulle due cantanti di Amici 23. Ma quindi chi tra Lil Jolie e Sarah ha lasciato la scuola?

Lo spoiler, come detto, arriva dalle fonti menzionate SuperGuida TV e Amici News, che ci informano come tra le due ad avere la peggio è Lil Jolie!

Non ci resta dunque che attendere la puntata di Amici 23 per scoprire tutto ciò che è successo nel corso della registrazione. Ricordiamo che la trasmissione andrà in onda per l’appunto sabato 20 aprile su Canale 5.