Vincenzo Chianese | 9 Aprile 2024

Dopo aver lasciato Amici 23, Lucia ritrova Ayle e i due ex allievi si mostrano insieme sui social per la prima volta

Dopo aver lasciato la scuola di Amici 23, Lucia ha ritrovato Ayle e i due si sono mostrati insieme sui social. È nato dunque davvero un flirt tra la ballerina e il cantante?

Lucia con Ayle dopo Amici 23

Sabato sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 23 durante la quale abbiamo assistito a una nuova eliminazione. Stavolta a lasciare il talent show di Maria De Filippi è stata Lucia, che ha salutato i suoi compagni e ha abbandonato la casetta. La ballerina è così tornata alla sua vita di sempre e ha anche già rilasciato le prime dichiarazioni a caldo, affermando: “Sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto. Qua mi sono riconosciuta in tanti modi. Prima di entrare pensavo che quando arrivava il momento di ballare tutto il resto spariva. Non ero più la persona sensibile che sono. Invece qua sono riuscita a portare quella fragilità anche nelle esibizioni”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Come forse qualcuno saprà, all’interno della scuola è nato un rapporto speciale tra Lucia e Ayle e secondo i più tra i due ci sarebbe un flirt. Il cantante solo qualche giorno fa ha anche postato una storia che ha alimentato i pettegolezzi, per la gioia dei fan. Ma non è finita qui.

Dopo l’eliminazione da Amici 23, sembrerebbe che Lucia abbia subito ritrovato Ayle. In queste ore infatti gli ex allievi del talent show di Maria De Filippi si sono mostrati per la prima volta insieme sui social, segno dunque che ci sarebbe una conoscenza in corso tra loro.

I fan intanto fanno già il tifo per questa bellissima coppia, alla quale facciamo un enorme in bocca al lupo.