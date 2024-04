Gossip

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2024

Belen Rodriguez

A distanza di qualche settimana dalla fine della relazione con Elio Lorenzoni, sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia un nuovo fidanzato. Al fianco della showgirl infatti spunta un misterioso uomo.

Nuovo amore per Belen Rodriguez?

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez è finita spesso al centro del gossip e della cronaca rosa. Come sappiamo infatti lo scorso anno, dopo la nuova separazione da Stefano De Martino, la showgirl argentina si è avvicinata a Elio Lorenzoni, iniziando con lui una storia d’amore. Per diversi mesi tutto è andato a meraviglia tra i due, al punto che si è anche parlato di matrimonio. Tuttavia da qualche settimana le cose sono cambiate e la relazione è giunta al termine. Belen si è così trovata di nuovo single e a quel punto ha iniziato a concentrarsi sui suoi figli. Nel mentre la conduttrice è riuscita anche a riconciliarsi non solo con il suo ex marito De Martino, con cui di recente è stata paparazzata, ma anche con Antonino Spinalbese, dopo le ultime tensioni.

In queste ore però la Rodriguez è tornata al centro del pettegolezzo. Andiamo a scoprire perché. Si mormora che Belen abbia un nuovo fidanzato e che sia nuovamente innamorata. Tuttavia pare anche la presentatrice voglia tenere questa relazione segreta. Già da qualche giorno però l’indiscrezione ha fatto il giro del web e adesso spuntano nuovi dettagli che stanno alimentando il gossip. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo.

Al fianco di Belen Rodriguez è spuntato un misterioso uomo, che secondo quanto riporta Deianira Marzano sarebbe proprio il suo nuovo fidanzato. A oggi tuttavia non si conosce l’identità di questa persona e non sappiamo di conseguenza quale sia il suo ruolo nella vita della conduttrice.

Che dunque Belen abbia davvero ritrovato l’amore dopo la rottura con Elio Lorenzoni? Non resta che attendere per saperne di più in merito.