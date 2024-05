NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2024

Amici 23

Con l’eliminazione di Martina, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro rimangono senza allievi prima della semifinale di Amici 23 e non era mai successo prima.

Record in negativo ad Amici 23

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 23 e come al solito abbiamo assistito a una nuova importante eliminazione. A lasciare definitivamente la scuola è stata infatti Martina, che tuttavia ha ricevuto un’inaspettata offerta di lavoro. Nel mentre tra due settimane andrà in onda la finale di questa edizione e finalmente sapremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi. In attesa di scoprirlo però i 6 allievi ancora in gara dovranno affrontare una tostissima semifinale, durante la quale accadrà di tutto.

Mentre attendiamo di scoprire cosa succederà, ieri sera l’eliminazione di Martina ha fatto segnare al programma un record in negativo. Come sappiamo infatti la cantante ha fatto parte della squadra di Anna Pettinelli e di Raimondo Todaro. Tuttavia già da due settimane la giovane artista era rimasta l’unica concorrente del team dei Pettitodo.

Con l’uscita di Martina di conseguenza Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi prima della semifinale di Amici 23. Tuttavia nella storia del programma non era mai accaduto che uno dei team rimanesse senza concorrenti ben due settimane prima della finale.

Nel mentre pochi minuti dopo l’eliminazione, Martina ha raccontato le sue emozioni a caldo ai microfoni di WittyTv e ha così affermato: “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale. Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”.