Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2024

Ieri sera Martina è stata ufficialmente eliminata da Amici 23. Poco prima di lasciare la casetta però per la cantante è arrivata un’importante offerta di lavoro.

Sorpresa per Martina prima di lasciare Amici 23

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 23, durante la quale c’è stata una nuova importante eliminazione. A lasciare definitivamente la scuola a due settimane dalla finale è stata così Martina, che tuttavia ha ricevuto una bellissima e inaspettata sorpresa. Pochi minuti prima di salutare per l’ultima volta i suoi compagni, la cantante ha ricevuto un’importante offerta di lavoro, arrivata nientemeno che da Luciano Cannito. Il coreografo infatti ha proposto a Martina un contratto per la prossima stagione del musical Saranno Famosi, che nei mesi a venire girerà l’Italia intera, facendo tappa nei più importanti teatri del nostro paese. Queste le dichiarazioni di Cannito in merito:

“Cara Martina, ti stiamo seguendo da diverse settimane. Ho notato che tu hai un talento speciale, hai una personalità unica, che arriva al cuore delle persone. Io vorrei offrirti un contratto per la prossima stagione del musical Saranno Famosi. Sono sicuro che saprai conquistare anche il cuore del pubblico del teatro, che è un pubblico molto esigente”.

A quel punto è arrivata la reazione stupita di Martina, che emozionata ha affermato: “Dovrò ballare, cantare e recitare”. Grande gioia dunque per l’ex allieva di Amici 23, che ha avuto un’opportunità unica. Nella storia del talent show infatti non era mai accaduto che una cantante ricevesse un contratto di lavoro per prendere parte a un musical.

Martina dunque, oltre a continuare a lavorare al suo primo EP, che verrà rilasciato nelle prossime settimane, avrà anche l’opportunità di prendere parte a una grande produzione teatrale. Alla cantante dunque facciamo un enorme in bocca al lupo, certi che la sua carriera prenderà il volo.