Amici 23, anche Lucia entra ufficialmente al Serale e scoppia in lacrime

Nicolò Figini | 25 Febbraio 2024

Questo pomeriggio il pubblico ha potuto assistere alla consegna della maglia del Serale di Amici 23 da parte di Emanuel Lo a Lucia.

Lucia va al Serale di Amici 23

Nella puntata di oggi di Amici 23 abbiamo dovuto apprendere dell’eliminazione di Malia da parte di Rudy Zerbi. Tuttavia ci sono stati momenti carichi di gioia, come per esempio il momento in cui Petit ha ottenuto la maglia del Serale. Dopo di lui, però, è toccato anche a Lucia.

Emanuel Lo ha chiamato la sua allieva al centro dello studio e le ha fatto ballare due vecchie coreografie. Alla fine ha espresso tutta la sua felicità nel farla accedere alla fase successiva del talent:

“Noi ci siamo visti in settimana ma il nostro incontro non aveva nulla a che fare con il tuo talento. Da quando ci siamo incontrati ti vedo migliorata.

Sai quanto mi piaci, hai un grande talento e un movimento perfetto per l’epoca in cui siamo. Secondo me su quel palco brillerai, ti prego prendi quella maglia”.

L’allieva di Amici 23 era visibilmente al settimo cielo e ha voluto ringraziare il suo mentore promettendogli di non avere intenzione di deluderlo. Ha sempre lavorato tanto e non si adagerà sugli allori:

“Non me lo aspettavo oggi perché mi è dispiaciuto molto per il discorso che abbiamo fatto. Anche i professionisti mi avevano parlato del focus e mi è dispiaciuto.

Ti giuro che non mi accontenterò avendo la maglia, ma mi tirerò su anche quando non ho le forze. Grazie per la fiducia che hai in me, voglio mettere tutta me stessa per fare vedere ciò che sono capace di fare”.

Voi siete contenti di questa notizia? Fatecelo sapere e non dimenticate che la puntata potrà essere rivista su WittyTV.