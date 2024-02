NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Amici 23

Nel corso della nuova puntata di Amici 23 continuano le assegnazioni delle maglie dorate. Oggi così ad accedere al Serale per volere di Rudy Zerbi è stato Petit.

Petit entra al Serale di Amici 23

Non mancano le emozioni oggi nel corso della nuova puntata di Amici 23. Dopo le gare di canto e di ballo infatti a prendere parola è stato Rudy Zerbi, che ha dovuto prendere delle importanti decisioni sul destino dei suoi allievi all’interno della scuola. Inaspettatamente infatti il professore ha deciso di eliminare Malìa a un passo dalla fase finale del talent show, dopo che il giovane artista si è posizionato ultimo in classifica. Ma non è finita qui.

Subito dopo Zerbi ha chiesto a Maria De Filippi di poter far scendere a centro palco Petit. L’insegnante ha dunque fatto esibire il cantante con due dei suoi inediti e poco dopo è arrivata una grande emozione per l’artista. Rudy ha infatti consegnato la maglia dorata a Petit, che entra dunque ufficialmente al Serale di Amici 23. Queste le dichiarazioni di Zerbi in merito:

“Ti voglio dire delle cose. Apprezzo di te che sei un grande lavoratore. Lavori tanto e fai tanta fatica. Apprezzo come scrivi, come canti e la persona che sei. Mi piace che tu piaccia alla gente, è una cosa che amo molto. Per questi e tanti altri motivi secondo me tu devi andare al Serale”.

in questo periodo non ho più seguito molto a causa di tanti impegni tra lavoro e università, ma sono tanto tanto troppo contenta di vedere il piccolo francese con la tuta gold❤️ te la meriti tutta #Amici23 pic.twitter.com/FCb6ZeFrAI — gi (petit napoletano era) (@giugiiigiu) February 25, 2024

Non è mancata la commozione di Petit, che dopo aver ringraziato tutti ha indossato la maglia dorata e ha baciato dolcemente Marisol. Il cantante è ufficialmente al Serale di Amici 23 e a breve inizierà a lavorare in occasione della prima puntata della fase finale del talent show.