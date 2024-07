Importante riconoscimento ieri all’Outdoor Film Festival per Daniele Giannazzo, conosciuto come DanInSeries. È stato premiato infatti come miglior creator di cinema e serie TV. Il racconto della serata.

Katherine Kelly Lang premia Daniele Giannazzo

Sono state delle serate davvero da incorniciare a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, in occasione dell’Outdoor Film Festival. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di tanti volti del cinema e della TV non solo del nostro Paese, ma anche star internazionali. Pensiamo a Katherine Kelly Lang, ospite ieri, per passare a Kelly Rutherford e ancor prima Kat Graham.

E proprio la star di Beautiful, che interpreta l’iconico personaggio di Brooke Logan, esattamente come le sue colleghe, è stata accolta con enorme entusiasmo ed è stata protagonista di un momento davvero speciale per Daniele Giannazzo. Sul web tutti lo conoscono meglio come DanInSeries, circa 276.000 follower solo su Instagram e tante news quotidiane sul mondo del cinema e delle serie televisive, oltre che contenuti esclusivi.

Ed ecco che per il suo impegno messo quotidianamente a servizio dei suoi sostenitori, Daniele Giannazzo ha ricevuto ieri un riconoscimento molto importante. E a consegnarglielo è stata proprio Katherine Kelly Lang! DanInSeries ha ricevuto infatti il premio come miglior creator di cinema e serie TV.

Una notizia che ha colto di sorpresa Giannazzo, lì presente come ospite e intervistatore dell’evento. La stessa Katherine Kelly Lang è parsa molto felice per lui, complimentandosi con un sorriso e un sincero abbraccio. Da parte del pubblico si è sollevato un applauso sentito. Incredulo ed emozionato Daniele Giannazzo ha ringraziato tutti per questa enorme sorpresa. Anche sui social ha voluto spendere dei ringraziamenti speciali, rivolgendo un pensiero a tutti coloro che hanno creduto in lui e all’organizzazione di Outdoor Film Festival per aver realizzato un evento così speciale per i giovani.