Sanremo

Nicolò Figini | 29 Maggio 2024

Amici 23 Sanremo 2025

Cosa ha rivelato Mida su una sua futura partecipazione al Festival di Sanremo 2025 tra i Big? Ecco tutto quello che ha dichiarato nel corso di un’intervista con Vanity Fair.

Mida a Sanremo 2025?

Mida è uno dei concorrenti di Amici 23 che è arrivato alla fase finale del Serale. Purtroppo il suo percorso si è interrotto quasi a inizio serata, ma siamo sicuri che la sua carriera sarà ancora luminosa. Ricordiamo che il cantante è partito con una fanbase solida perché in passato era già apparso in televisione.

LEGGI ANCHE: Alessandra Celentano graffiante a La Vita in Diretta: “Mai scusata con un allievo, ho sempre ragione”

Portiamo alla mente, infatti, la sua partecipazione a Sanremo Giovani, anche se non aveva avuto il successo sperato e per tale ragione non aveva potuto calcare il palco dell’Ariston. Adesso ha una nuova possibilità e durante un’intervista con Vanity Fair l’ex allievo del talent di Maria De Filippi ha rivelato se prenderà parte di Sanremo 2025:

“Mi piacerebbe farlo al momento giusto e con la canzone giusta: è sempre stato un mio obiettivo, e io gli obiettivi li rincorro […] Questo è il momento giusto per godersi quello che abbiamo seminato e, allo stesso tempo, seminare ancora per il futuro”.

Mentre aspettiamo di vedere se Mida si guadagnerà un posto a Sanremo 2025 grazie a Carlo Conti, poi, gli è stato anche chiesto in che rapporti è rimasto con i suoi ex compagni di viaggio. Christian, questo il suo vero nome, con chi è rimasto in buoni rapporti? La sua risposta è stata alquanto vaga:

“Sono contentissimo di come sia andata. Faccio quello che amo, ho un bellissimo team che mi supporta e non potrei chiedere di più […] Amicizie ad Amici? Lo scopriremo solo vivendo.

Non mi sento di farle dei nomi, ma si è capito con chi mi sia legato maggiormente: spero di conservare i rapporti con le persone che ho sentito più vicine a me”.

E voi sareste felici di vedere Mida finalmente all’Ariston?