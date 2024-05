Alessandra Celentano graffiante a La Vita in Diretta: “Mai scusata con un allievo, ho sempre ragione”

Spettacolo

Durante la puntata de La Vita in Diretta Alessandra Celentano ha rivelato se ha mai chiesto scusa a un ex allievo dopo le sue critiche

Durante la puntata di questo pomeriggio de La vita in diretta abbiamo visto ospite anche Alessandra Celentano. Nel corso dell’appuntamento ha rivelato se ha mai chiesto scusa a un suo ex allievo dopo le sue dure critiche.

La confessione di Alessandra Celentano

Questo pomeriggio Alberto Matano a La vita in diretta ha accolto un ospite molto speciale. Stiamo parlando di Alessandra Celentano, che è approdata nello studio del giornalista per promuovere il suo nuovo libro. In questa occasione ha parlato del motivo per cui l’ha scritto e come mai ha scelto il titolo “Chiamatemi maestra“.

Poi a intervenire è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha posto una domanda alla professoressa di Amici. Si stava parlando della disciplina che manca ai giovani di oggi e ai ‘no’ che fanno bene allo spirito: “Non sono più abituati“. Il giornalista le ha domandato se ha mai chiesto scusa a un suo ex allievo dopo aver lanciato le sue dure critiche.

Con molta tranquillità e simpatia Alessandra Celentano ha risposto di non averne mai sentito il bisogno. Quasi sorridendo infatti ha dichiarato che lei non ha mai torto e quando si fanno delle critiche sono sempre costruttive e rispettose della persona che si trova di fronte:

“Assolutamente no. Io so che ho sempre ragione, sono nella ragione. Non ho mai torto. Quando fai le cose, se anche sbagli, l’importante è che tu lo faccia nella verità e nel rispetto”.

La puntata poi è proseguita con uno speciale ringraziamento di Alberto Matano a Maria De Filippi per aver permesso l’ospitata della Celentano così come la messa in onda delle clip di Amici. Sicuramente un evento speciale che ha fatto molto piacere a tutti i fan del talent. Voi eravate sintonizzati su Rai 1? ricordiamo che l’appuntamento può essere recuperato sulla piattaforma gratuita RaiPlay.