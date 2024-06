NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2024

Amici 23

L’ex allievo di Amici 23 Malìa si registra mentre fa sesso e inserisce una parte dell’audio nel suo nuovo singolo. Il brano, intitolato Carnale, è stato rilasciato qualche ora fa su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo singolo dell’ex allievo di Amici 23 Malìa

Quest’anno a partecipare ad Amici 23 è stato anche Malìa, che come in molti ricorderanno aveva attirato l’attenzione di Rudy Zerbi. Proprio il prof così ha dato un’occasione al giovane artista, concedendogli un posto all’interno della scuola più ambita d’Italia. Tuttavia poco prima della partenza del Serale l’insegnante ha eliminato il suo ex allievo, non avendo avuto abbastanza tempo per poter lavorare al meglio con lui. Il cantante però non si è perso d’animo e anche dopo la fine della sua esperienza ha continuato a fare musica. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un video postato sui suoi profili social, Malìa ha raccontato di essersi ripreso mentre faceva sesso e poco dopo ha spiegato anche il bizzarro motivo. L’ex allievo di Amici 23 ha infatti deciso di utilizzare l’audio per inserirlo nel suo nuovo singolo, intitolato Carnale. Il brano è stato rilasciato su tutte le piattaforme digitali nelle ultime ore e in merito a questo pezzo Malìa ha dichiarato:

“È stato un maggio grigio e piovoso, in camera mia ho trovato colore. Mi ha ispirato. Dedico questo pezzo a chi quest’estate vuole sporcarsi, gridare, godere. Sarà un’estate carnale”.

Naturalmente il nuovo singolo dell’ex allievo di Amici 23 sta già facendo discutere e gli utenti si sono letteralmente divisi. Nel mentre anche il video postato sui social da Malìa ha fatto il giro del web e sono stati in molti a dire la loro sul gesto del giovane artista.