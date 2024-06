NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2024

Stando a quanto si mormora in rete, Simona Ventura potrebbe tornare in prima serata con un nuovo reality show

Secondo le ultime voci di corridoio, Simona Ventura dopo i successi degli ultimi mesi starebbe per tornare in prima serata con un nuovo reality show.

Nuovo progetto in arrivo per Simona Ventura

Sono stati mesi intensi e pieni di successo gli ultimi per Simona Ventura. Solo lo scorso autunno infatti la celebre conduttrice è entrata a far parte del cast di concorrenti di Ballando con le Stelle. Proprio in questa occasione la presentatrice ha conquistato ancora una volta il cuore del grande pubblico, diventando in breve una delle protagoniste del talent show di Milly Carlucci. Ma non è finita qui. Per tutto l’anno infatti la Ventura è andata in onda con Citofonare Rai 2 al fianco di Paola Perego e anche stavolta la trasmissione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei telespettatori.

Adesso Simona è pienamente concentrata sul suo matrimonio. Esattamente tra un mese infatti la conduttrice sposerà Giovanni Terzi e tutto è pronto per questo grande giorno. Pare però che le sorprese per i fan non siano terminate. In queste ore infatti è emerso un nuovo retroscena che ha attirato l’attenzione.

Stando a quanto rivela Dagospia infatti, sembrerebbe che Simona Ventura stia per tornare in prima serata su Rai 2 con un nuovo reality show. Come rivela il portale, “si starebbe lavorando per la prossima stagione a un programma originale itinerante prodotto dalla società Banijay”. Si tratta tuttavia di “un progetto ancora in fase embrionale”. Nelle settimane a venire dovrebbero esserci dunque degli incontri decisivi in merito a questo programma e solo allora ne sapremo di più in merito.

Dopo le tanto attese nozze con Giovanni Terzi dunque la Ventura potrebbe tornare in prima serata e di certo già in molti si chiedono come ci stupirà stavolta la conduttrice. Non resta che attendere però per avere ulteriori informazioni su questo nuovo reality show.