Chi è Malìa cantante di Amici 2023? Età, vero nome e Instagram

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2024

Ad Amici 2023 tra i cantanti c’è anche Malia (scritto Malìa) voluto fortemente da Rudy Zerbi. Ma cosa sappiamo del cantante? In questa scheda vi riportiamo tutte le informazioni sul suo conto: età, vero nome e Instagram.

Chi è Malia

Nome e Cognome: Mattia Gattoni in arte Malia (o Malìa)

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: Bergamo

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: Malia dovrebbe essere single

Tatuaggi: Malia ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @malia.racconta

Profilo TikTok: @maliaracconta

Malia età, vero nome e biografia

Quanti anni ha Malia di Amici 2023 e qual è il vero nome? Si chiama Mattia Gattoni e la sua età è di circa 21 anni. Dovrebbe essere nato quindi nel 2003 a Bergamo. Non conosciamo però la data di nascita completa da dirvi il segno zodiacale.

Non sappiamo nemmeno altezza e peso di Mattia.

Per quanto riguarda il percorso di studi possiamo dire che ha frequentato il Liceo Scientifico Einaudi di Dalmine in provincia di Bergamo. Con l’arrivo della pandemia e l’inizio della didattica a distanza ha abbandonato gli studi e ha criticato il sistema scolastico in un video emerso su Sky TG24.

Cosa significa il suo nome d’arte? A svelarlo è stato lui stesso: “Malìa deriva dal latino malus, ovvero cattivo: misteriosa capacità di conseguire effetti inconsueti e sconcertanti, come influenzare il comportamento di altri individui. Viene utilizzato anche per indicare fascino, incanto e forza di seduzione”

Vita privata di Malia di Amici 2023

Soffermiamoci sulla vita privata di Malia di Amici 23. Di lui si conosce poco. Per quanto riguarda la sua famiglia possiamo dire che sua mamma è insegnante.

Ma Malia è fidanzato? A quanto pare il cantante di Amici 2023 dovrebbe essere single, ma ha avuto una fidanzata di nome Giulia.

Dove vive? Non ci sono grosse novità sul suo conto ma in tanti ipotizzano che Malia viva in campagna, come mostrano alcuni video social dove pare mostrare la propria azienda agricola.

Dove seguire Malia di Amici 2023: Instagram e social

Se vi state chiedendo dove e se è possibile seguire Malia di Amici 2023 sui social, la risposta è sì! Il ragazzo è presente sia su Instagram che su TikTok dove a quanto pare è molto popolare. Qui ci sono anche dei video dove mostra la madre e la nonna della sua ex.

Ma anche alcuni contenuti in cui si racconta un po’.

Carriera

Com’è iniziata la carriera di Malia? Il tutto è avvenuto grazie ai social e in particolare TikTok, dove ha ottenuto maggiore visibilità grazie alla canzone Maiorca. Questa gli ha dato la possibilità di ottenere ascolti anche su Spotify.

La vera occasione arriva però con Amici 2023.

Album e canzoni

Non ha album all’attivo Malia in questo momento.

Però se volete su Spotify potete trovare certamente una delle sue canzoni dal titolo Maiorca. dimenticarci. Pensate che il brano ha avuto talmente tanto successo che Mattia ha superato i 2 milioni di stream.

La canzone Maiorca trae ispirazione da un messaggio ricevuto dall’ex fidanzata Giulia, che avrebbe deciso di chiudere la loro relazione. Malia ha quindi tradotto in musica e parole il tutto.

Malia cantante ad Amici 2023

In data 17 dicembre 2023, durante il pomeridiano della trasmissione condotta da Maria De Filippi, Malia ha affrontato una prova contro un altro aspirante allievo, Youma. Quest’ultimo è stato proposto da Anna Pettinelli, mentre Mattia da Zerbi.

Ed è stato proprio Mattia ad avere la meglio e aggiudicarsi così la maglia tanto ambita.

Gli allievi di Amici 23

Chi sono tutti gli allievi di Amici 23? Divisi in canto e ballo, com’è ormai consuetudine, ecco chi sono tutti i protagonisti tra i cantanti:

Ayle, Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Lil Jolie, Matthew, Martina Giovannini, Malìa, Mew, Mida, Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Ecco i ballerini: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Conosciamo anche chi sono i professori della nuova edizione di Amici 23. A guidare la classe di canto troviamo Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Mentre per la categoria del ballo ci sono: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Malia ad Amici 2023

Come detto a seguito di una sfida richiesta dai prof, Malia è entrato a far parte della scuola di Amici 23 e così ha preso il via il suo percorso nel talent. Fa parte della squadra di Zerbi. Come se la caverà?

(IN AGGIORNAMENTO)