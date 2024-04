NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

Amici 23

In queste ore sono usciti i nuovi inediti dei cantanti di Amici 23 e così Nicholas, ex allievo di questa edizione, ha deciso di condividerli sui suoi social. Tuttavia il ballerino non ha postato il brano di Mida.

Tensioni tra Nicholas e Mida dopo Amici 23?

Manca ormai poco alla finale di Amici 23 e sono soltanto in 7 gli allievi rimasti in gioco. Tra essi si nasconde il vincitore di questa edizione e il prossimo 18 maggio, nel corso della finale, sapremo finalmente chi sarà ad alzare la coppa. In queste ore intanto è arrivata una grande soddisfazione per alcuni dei concorrenti. I cantanti hanno infatti pubblicato i loro nuovi inediti che sono stati rilasciati questa notte su tutte le piattaforme digitali. Il pubblico sta già ascoltando i brani senza sosta e di certo è un momento d’oro questo per gli allievi.

Tuttavia sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Tutto è iniziato quando Nicholas, ex protagonista di questa edizione del talent show, ha deciso di condividere gli inediti dei suoi ex compagni di avventura sui suoi social. Il ballerino però ha pubblicato tutti i brani tranne quello di Mida e in molti si sono chiesti il perché di questa scelta.

Sul web sono naturalmente partite le prime teorie e c’è già chi giura che tra i concorrenti di Amici 23 ci siano delle tensioni in corso. Qualcuno ha invece ipotizzato che il motivo possa essere Gaia. Come in molti sapranno infatti i due ballerini hanno stretto un forte rapporto di amicizia. A seguito di quanto accaduto tra l’ex allieva di Raimondo Todaro e Mida dunque Nicholas potrebbe aver deciso di allontanarsi dal cantante. Si tratta tuttavia di semplici ipotesi. Non è da escludere infatti che quella del ballerino sia stata solo una svista.

e non me ne frega di simpatie e amicizie ma se decidi di condividere TUTTI gli inedito tranne UNO sei proprio imbarazzante e dimostri piccolezza #Amici23 pic.twitter.com/RofL4cYdRT — elle woods wannabe (@p1nkbeatl3) April 29, 2024

I fan del talent show intanto attendono con ansia la prossima puntata del Serale, durante la quale ci sarà una nuova importante eliminazione.