NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

Amici 23

Nelle ultime ore a non passare inosservati sono stati due like social di Kumo. L’ex allievo di Amici 23 infatti si espresso a favore di Sarah e di Sofia.

I like social dell’ex allievo di Amici 23

È un giorno speciale questo per i cantanti di Amici 23. Stanotte sono infatti stati rilasciati i nuovi inediti dei ragazzi che stanno già scalando le classifiche. I fan stanno così ascoltando a ripetizione i brani e tra i più amati c’è senza dubbio quello di Sarah Toscano, che ha già raggiunto la prima posizione su iTunes superando anche lo stesso Holden. Nel mentre tutti gli allievi ancora in gara si stanno concentrando al massimo per affrontare le ultime tre puntate della fase finale del talent show e di certo non mancheranno le emozioni.

Poco fa intanto è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Alcuni utenti infatti hanno notato due like di Kumo, ex protagonista di questa edizione, che hanno immediatamente fatto discutere. Il ballerino infatti si è schierato non solo a favore di Sofia, che ha ricevuto diverse critiche da alcuni leoni da tastiera, ma anche e soprattutto di Sarah. Secondo qualcuno infatti la cantante sarebbe isolata in casetta, in quanto nessuno dei suoi compagni, fatta eccezione di Holden, ha commentato il suo post social inerente all’uscita del suo singolo.

Nel mentre in queste ore nella casetta di Amici 23 c’è grande tensione. Giovedì infatti ci sarà la registrazione della settima puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 4 maggio, durante la quale ci sarà un’altra importante eliminazione. Siamo ormai al giro di boa e il cerchio inizia a stringersi sempre di più.

Ma chi sarà il prossimo allievo a lasciare una volta per tutte il talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo anche l’appuntamento con la semifinale, che subirà un cambio programmazione e andrà in onda domenica 12 maggio.