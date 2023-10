Amici 23, Ezio si scontra con gli altri allievi della scuola: “C’è falsità in ognuno”

NEWS

Debora Parigi | 2 Ottobre 2023

Amici 23

Primo scontro in casetta tra gli allievi di Amici 23

Dopo aver formato la classe, Amici 23 è andato in onda con la prima puntata di scuola vera e propria. Domenica scorsa, infatti, gli allievi hanno avuto modo di mostrare quello che avevano imparato e preparato nella prima settimana. A tal proposito sia cantanti che ballerini hanno partecipato alla loro prima gara giudicata da giudici esterni. E quindi hanno visto la prima classifica di persone esterne.

C’è chi ha affrontato momenti di crisi, con la paura di essere messo in sfida. E c’è chi si è molto chiuso e preoccupato per delle critiche ricevute. Proprio in questo ultimo caso parliamo di Ezio che da un po’ di tempo sta pensando di andarsene dalla scuola perché non gli sembra di vivere bene la convivenza. Dopo essersi confrontato con la sua insegnante Anna Pettinelli, che lo ha spinto a parlare con i suoi compagni, il cantante lo ha fatto. Ed è qui che è venuto fuori il primo scontro dell’edizione tra gli allievi.

In casetta, sulle gradinate, dopo che ogni allievo di Amici 23 ha fatto la sua personale classifica della prima puntata e dopo che hanno scoperto i risultati, Ezio ha preso la parola. Ha riferito ai suoi compagni dell’incontro con la Pettinelli e del filmato che hanno visto, quello in cui lui dice di volersene andare ed espone un malessere verso gli altri. E così ha detto direttamente anche a loro quello che provava.

“Secondo me, in un contesto del genere, non c’è tanta sincerità. E quindi c’è una parte di falsità in ognuno di noi”, ha detto Ezio ai suoi compagni. Da lì è ovviamente partito il dibattito e il confronto. Subito Lil Jolie ha detto di non essere d’accordo, così come Mida che ha invece detto che ci sono persone molto genuine lì dentro. Ezio non ha fatto nomi, dicendo che è un discorso in generale e nessuno gli ha fatto un torto, è semplicemente una sensazione.

Sofia però, ad esempio, gli ha risposto che il problema in realtà è suo, perché non può incolpare la genuinità o meno degli altri per il suo non riuscire a focalizzarsi su una cosa. Quella che l’ha presa nel peggiore dei modi è stata Lil Jolie. Mentre Mida ha consigliato al suo compagno di scuola di andare a chiarire privatamente con le persone che percepisce false. Così da poter vivere serenamente anche il suo percorso artistico.