Amici 23, flirt in corso tra Ayle e Lucia? Gli indizi social

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

Secondo alcuni maliziosi utenti, ci sarebbe un flirt in corso tra Ayle e Lucia, due dei protagonisti di Amici 23. Ecco quello che starebbe accadendo e gli indizi social.

Nuova coppia ad Amici 23?

Siamo nel vivo di Amici 23. In questi giorni infatti i ragazzi sono nel pieno della loro corsa al Serale e fino a questo momento soltanto due allievi hanno ottenuto la tanto ambita maglia d’oro: Dustin e Gaia. I cantanti e i ballerini dunque stanno dando il massimo per convincere a pieno i loro prof e guadagnarsi un posto per la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Nel mentre in casetta, come tutti ben sappiamo, in questi mesi sono nate anche diverse coppie e solo nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sono stati due allievi.

Secondo alcuni utenti del web infatti ci sarebbe un flirt in corso tra altri due concorrenti di questa edizione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Ayle e Lucia. Ma perché il web è convinto che tra il cantante e la ballerina ci sia un sentimento? Andiamo a scoprire i vari indizi.

Come qualcuno ha fatto notare, tra i due allievi di Amici 23 ci sarebbero spesso sguardi d’intesa. Ma non solo. Ayle infatti sui social segue soltanto un’altra protagonista del programma, ovvero proprio Lucia. Tuttavia, come di certo qualcuno ricorderà, fino a poco tempo fa il cantante era fidanzato con una ragazza di nome Margherita. Pare però che la coppia si sia lasciata. I due hanno infatti smesso di seguirsi sui social e secondo i più la causa sarebbe proprio la ballerina.

Lucia come se non bastasse è stata l’unica, insieme a Malìa, a essere favorevole al ritorno di Ayle nella scuola, dopo che quest’ultimo aveva deciso di lasciare il programma. Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo del pensiero di alcuni utenti e non c’è alcuna prova in merito al fatto che tra i due allievi ci sia qualcosa in più dell’amicizia.