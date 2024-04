Amici 23, Gaia e il suo dolce sogno per il futuro: insegnare danza alle persone disabili

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2024

Amici 23

Gli allievi di Amici 23 hanno condiviso con loro stessi e il pubblico il loro sogno più grande. Quasi tutti riguardano i loro futuro nella danza e nella musica. Ma c’è stato un sogno davvero molto particolare e per niente scontato che ha commosso il pubblico. Stiamo parlando di Gaia che vorrebbe mettere a disposizione dei disabili le sue capacità nella danza.

Gaia di Amici 23 vorrebbe insegnare danza ai disabili

Il daytime di questo pomeriggio, venerdì 19 aprile, di Amici 23 si è aperto con gli allievi chiamati nello studio del pomeridiano per un momento di condivisione. Cantanti e ballerini hanno scritto su una stella di cartone a testa il loro più grande sogno. Poi hanno messo in una cesta queste stelle e a turno le hanno lette, cercando di indovinare da chi fosse stato scritto.

Tutti i sogni erano inerenti al lavoro nel canto e nel ballo di ognuno, dalla voglia di girare il mondo cantanto al ballare per artisti importanti. Ma c’è stato un sogno che ha colpito davvero tanto, non solo gli allievi ma anche il pubblico. Il sogno in questione è quello di Gaia che non è per niente scontato ed è anche diverso da tutti gli altri. Gaia ha infatti scritto nella sua stella: “Insegnare danza a persone diversamente abili”.

La generosità della ballerina allieva di Raimondo Todaro è venuta tutta fuori in questa breve frase. Una frase che lei stessa ha poi spiegato: “È un sogno che non mi appaga solo a livello di danza. Questo sogno va un po’ oltre. Quello che desidero è aiutare e curare persone attraverso la musica e la danza, perché credo sia possibile. Quindi quello che mi piacerebbe è creare una comunità aperta, uno spazio aperto per persone che sono diversamente abili. E renderle partecipi di quello che poi una persona può sentire danzando o cantando o quello che poi sarà”.

Come dicevamo, la ballerina di Amici 23 ha un sogno che è un vero e proprio progetto bello e importante. E noi speriamo che possa realizzarlo perché è qualcosa di cui c’è sempre molto bisogno.