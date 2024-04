NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2024

Matrimonio a prima vista

Ultimo appuntamento per Matrimonio a prima vista 12 con le anticipazioni della puntata speciale E poi. A tal proposito vediamo se le quattro coppie hanno confermato la scelta finale o hanno cambiato idea. Ecco tutti i dettagli su cosa accadrà con anche colpi di scena.

Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 12 E poi

Anche Matrimonio a prima vista 12 è arrivato alla fine e abbiamo le ultime anticipazioni con la puntata speciale E poi. Si tratta della puntata dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento in cui gli esperti incontrano le coppie chiedono se è cambiato qualcosa dalla scelta finale. Vi diciamo subito che qualcosa cambierà.

Prima gli esperti incontreranno le coppie divise: le donne tutte insieme e gli uomini tutti insieme. E qui si confrentaranno tutti commentando il percorso che hanno avuto. Successivamente ci sarà l’incontro coppia per coppia.

Partiamo quindi da Enrico e Benedetta che col tempo sembrano aver capito varie cose. Lui sta conoscendo persone e anche lei ha una conoscenza in corso. Gli esperti, quindi, chiederanno loro se hanno voglia di almeno sentirsi e vedersi in amicizia dato che hanno capito che non sono così distanti. E loro accetteranno, salutandosi quindi con un sorriso a differenza di come successo alla scelta finale.

La seconda coppia è quella formata da Roberto e Stefania che avevano deciso di divorziare. Hanno detto che è capitato di sentirsi e vedersi, ma niente più. Verrà però fuori che lui ha capito di essere ancora innamorato della sua ex moglie e questo lascerà un po’ perplessi gli esperti che avrebbero preferito questa rivelazione durante i casting.

Continuiamo le anticipazioni della puntata di Matrimonio a prima vista 12 E poi con Fabio e Ilaria, la coppia arrivata in corsa. Li avevamo lasciati con la voglia di continuare, ma oggi non stanno più insieme. Il distacco è avvenuto due settimane dopo la scelta finale a causa della continua indecisione di lui che ha portato alla fine lei a stancarsi. I due avranno un’accesa discussione di fronte agli esperti e ancora più forte una volta che si alzeranno e andranno dietro le quinte. Per noi non c’è speranza nemmeno per un’amicizia.

Infine parliamo di Giuseppe e Ilaria, coppia che aveva scelto di rimanere sposata. I due racconteranno di aver continuato a conoscersi e scoprirsi, senza difficoltà ovviamente. E alla fine diranno di stare ancora insieme, anche se ancora stanno affrontando la distanza su cui però stanno lavorando. Sono molto innamorati.

Quando va in onda la puntata E poi

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 12 è iniziata mercoledì 6 marzo alle ore 21.25 con la prima e la seconda puntata. I primi due appuntamenti sono stati trasmessi insieme, mentre successivamente ci sarà un solo episodio a sera.

A tal proposito, la puntata di Matrimonio a prima vista 12 E poi andrà in onda mercoledì 24 aprile. Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.