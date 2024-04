Maria De Filippi asfalta Gianni e Tina: “A un uomo non dite niente e a una donna fate le pulci”

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2024

Uomini e donne

Piccola ramanzina da parte di Maria De Filippi a Uomini e donne nei confronti di Gianni e Tina. La conduttrice ha avuta di ridire sul modo di fare dei due opinionisti nei confronti delle dame e dei cavalieri, accusandoli di avere approcci diversi sulla stessa questione.

La ramanzina di Maria De Filippi a Gianni e Tina a Uomini e donne

Sorpresa per il pubblico di Uomini e donne quando Maria De Filippi è intervenuta per riprendere i due opinionisti Gianni e Tina (in particolare lei). Il motivo è inerente le critiche che fanno ai protagonisti del parterre e che in pratica usano due pesi e due misure, facendo proprio differenza tra uomo e donna.

Tutto è partito dalla dama Stefania che si è seduta al centro dello studio insieme a due cavalieri. Uno di loro era arrivato il giorno prima, quindi aveva avuto poco tempo per conoscerlo. L’altro, Maurizio, invece è uscito con lei, si sono trovati molto bene e ci sono stati dei baci. Nonostante questo, però, lei non è totalmente convinta e quindi ha detto di voler conoscere anche altri uomini. Infatti ne è sceso uno nuovo.

Gianni e Tina hanno criticato questo atteggiamento di Stefania (in particolare Tina) e quindi Maria De Filippi è intervenuta. “Non capisco perché voi due quando lei ha lo stesso approccio che avrebbe un uomo a cui non dite niente, siccome ce l’ha una donna voi le fate le pulci”, ha detto la conduttrice. “Mario oggi ne ha fatte entrare due, ne aveva davanti altre due e avete attaccato Milena che aveva pensato di dare il numero a Federico”. Questa ultima cosa era riferita a Tina.

“Siccome lei è una donna, boom”, ha continuato Maria. “Lei ha lo stesso approccio che molti uomini hanno, ma a loro non dici niente”. Tina si è difesa dicendo che non è vero che ne fa una questione di uomo o donna, lei semplicemente vuole la sincerità. E quindi ha detto che Stefania è una persona che fa giri di parole e non dice quello che sente e prova veramente.