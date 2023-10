Spettacolo

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Amici 23

Primi compiti ad Amici 23

È da poco iniziata la seconda puntata di Amici 23, e anche oggi in studio ne vedremo di belle. Nel corso della settimana gli allievi hanno finalmente iniziato a frequentare le lezioni, e si stanno ambientando all’interno della scuola. Nel mentre però per alcuni alunni sono arrivati anche i primi compiti e a inviare una lettera a Gaia è stata Alessandra Celentano. La maestra ha infatti chiesto alla ballerina di eseguire una coreografia per far emergere la sua personalità e la sua sensualità, mettendo anche in risalto il suo corpo.

Fin dal primo momento così l’allieva di Raimondo Todaro, nonostante alcune difficoltà legate all’accettazione del suo fisico, ha accettato con grande maturità la sfida e si è così messa a lavoro. Oggi dunque in studio la ballerina ha eseguito il compito, e poco dopo è arrivato il giudizio della maestra.

Gaia è così riuscita a convincere a pieno Alessandra Celentano, superando il compito e ricevendo la sufficienza. La prof di Amici 23 si è anche detta molto contenta di come la ballerina abbia accettato la sfida, facendo notare anche come abbia lavoro molto bene nel corso della settimana.

Gaia a sua volta ha ringraziato l’insegnante, ed è così tornata al suo banco.