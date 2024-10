Vi ricordate di Gaia De Martino di Amici 23? La ballerina è stata recentemente protagonista del videoclip di un famoso cantante e vincitore del talent show! Ecco di chi si tratta.

Amici 23, Gaia nel videoclip di…

Mentre ci apprestiamo ad assistere a una nuova puntata del talent show, in programma domani nel pomeriggio su Canale 5, un’ex allieva di Amici 23 sta proseguendo il suo percorso nel mondo della danza e si sta togliendo diverse soddisfazioni. Parliamo per la precisione di Gaia De Martino, la giovane ballerina napoletana che durante la scorsa edizione a causa di un infortunio ha visto infrangersi la possibilità di vincere il programma.

Di tempo ne è passato e Gaia di Amici 23 di cose ne ha fatte, tra cui la sua apparizione nel videoclip musicale del nuovo singolo di un ex allievo e vincitore del programma. Nello specifico la De Martino ha danzato sulle note del brano Amarene. Si tratta della nuova canzone di Virginio Simonelli, che ha vinto il programma nel corso della decima edizione (la stessa di Annalisa per intenderci).

Il videoclip di Amarene, dove compare anche l’ex ballerina di Amici 23, è stato pubblicato recentemente su tutte le piattaforme autorizzate. Anche nel vari spezzoni condivisi sui social compare spesso Gaia danzare accanto a Virginio.

Insomma per Gaia tutto procede a meraviglia e le proposte lavorative dopo Amici 23 non sembrano mancare. Anche Virginio però c’è da dire che dopo Amici ha continuato a lavorare. Oltre a Tale e Quale e fare musica è anche autore di tanti importanti artisti della musica italiana, da Laura Pausini a Paola & Chiara e non solo!