Registrata la seconda puntata di Amici 24 che andrà in onda il 6 ottobre e abbiamo quindi tutte le anticipazioni. Curiosi di vedere cosa è successo e quindi cosa vedremo? Ecco tutte le news sulle gare, le esibizioni e i gossip.

Le antcipazioni della seconda puntata di Amici 24

Abbiamo conosciuto gli allievi di Amici 24 con la prima puntata in cui c’è stata la formazione della classe. Oggi, venerdì 4 ottobre, si è svolta una nuova registrazione di Amici 24 e grazie alle anticipazioni di Superguida TV sappiamo cosa è successo nella puntata che andrà in onda domenica 6 ottobre.

A tal proposito, partiamo dagli ospiti. Quello musicale è Petit al quale Maria De Filippi consegna il disco di Platino per il suo pezzo Mammamì. Poi ci sono le gare di canto e di ballo e quindi ci sono i giudici per la votazione. E così abbiamo Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato.

LEGGI ANCHE: Lite al GF tra Jessica e Yulia durante un gioco

Partiamo quindi col vedere le due classifiche e tutte le informazioni su di esse…

La gara di canto

Come detto per giudicare il canto c’è Gigi D’Alessio che dà anche ottimi consigli agli allievi attualmente nella scuola. Vediamo la sua classifica:

Nicolò – Beautiful things (tutti gli hanno fatto enormi complimenti per la tecnica, secondo Zerbi mancava però l’interpretazione); Vybes – Sciamu a ballare (una pizzica con delle barre); Ilan – Amore che vieni, amore che vai (D’Alessio gli ha detto che era meglio se rimaneva fermo sul posto perché era una canzone molto sentita ed era meglio rimanere fermi e non muoversi sul palco); Senza Cri – Luna (ha ricevuto tanti complimenti anche sulle barre, lei ha spiegato l’origine del suo nickname dicendo che quando è sul palco lei non c’è più. D’Alessio le ha detto che in effetti sembra un’altra persona e ha proseguito con i complimenti); TrigNo – Use somebody con barre in italiano (D’Alessio gli ha detto che sembra un frontman, ha una bellissima presenza ma deve lavorare sia sull’intonazione che sull’estensione); Luk3 – Mary (Gigi gli ha detto che è ancora acerbo, Si sente che è giovane e deve lavorare molto, ma la scuola di Amici pare essere il posto giusto); Diego – La musica non c’è (deve migliorare l’intonazione, secondo Gigi D’Alessio era una canzone complessa e doveva prendere meglio sia il tempo che le pause. Prima che iniziasse a cantare Maria De Filippi ha detto che è molto famoso su Tik Tok); Alena – Niente canzoni d’amore (non era in perfetta forma e deve lavorare sull’intonazione).

Per quanto riguarda questa gara di canto della seconda puntata di Amici 24 segnaliamo che Zerbi litiga con la Pettinelli quando lui dice a Nicolò che manca l’interpretazione. Gigi D’Alessio non è d’accordo con Zerbi e dice invece al cantante che secondo lui quando si esibisce fa l’amore con la musica.

La gara di ballo

Continuaiamo le anticipazioni di Amici 24 della puntata del 6 ottobre con la gara di ballo che, come detto, è stata giudicata da Eleonora Abbagnato. Ecco la sua classifica:

Teodora (per l’Abbagnato è molto brava e ci mette davvero molta passione in quello che fa); Daniele balla sulle note di Crazy e a dimostrare la coreografia è Sebastian (la Abbagnato gli mandava i cuoricini da lontano e poi è andata ad abbracciarlo, secondo lei ha delle qualità); Chiara balla sulle punte (la sua danza, per la Abbagnato, è gentile, ma deve lavorare sulla personalità); Rebecca balla su una canzone di Giorgia (la Abbagnato le fa i complimenti per la tecnica e per l’anima); Alessio balla sulle note di Ra ta ta di Mahmood Alessia balla una rumba con il volto coperto da un passamontagna che le lasciava scoperti solo gli occhi Sienna balla una coreografia modern dimostrata da Isobel (la Abbagnato le dice che anche in quel tipo di danza ci vuole più precisione e deve fare un lavoro sul suo fisico).

Gabriele era assente e la spiegazione è stata mostrata nel daytime di oggi. In pratica il ballerino è entrato in crisi, si è detto amareggiato e sentiva di non farcela. Dopo essersi confrontato con la sua insegnate, ha deciso di lasciare la scuola.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Durante la seconda puntata di Amici 24, come riportano le anticipazioni, c’è stato anche il tempo per vedere alcuni compiti arrivati in settimana. In particolare, per quanto riguarda i ballerini, hanno svolto i compiti Alessia e Sienna.

LEGGI ANCHE: Nahaze si era ripresentata ai casting di Amici ma non è stata presa

Parlando di Alessia, era stata Deborah Lettieri a mandarlo, e si trattava di una rumba da ballare con un passamontagna sul volto e solo gli occhi scoperti. Inoltre doveva farlo senza accenti. All’inizio la nuova insegnante abbassa la leva perché la Celentano ha messo gli accenti. E dice che non era quello che aveva chiesto. La Cuccarini a un certo punto si intromette nella discussione dicendo che, nonostante il passamontagna, gli occhi di Alessia durante l’esibizione hanno espresso e raccontato molte cose.

Per quanto riguarda Sienna, invece, il compito è arrivato sempre da Deborah Lettieri e per lei non è sufficiente, ma ha visto il lavoro che ha fatto ed è per lei comunque un buon inizio. Per Emanuel Lo la ballerina è sufficiente.

C’è anche una gara di inediti per i cantanti a cui partecipano Ilan con Inverno, TrigNO con Maledetta Milano e Senza Cri con Madrid. Il risultato lo vedremo nei prossimi giorni poiché a votare sarà il pubblico durante la puntata.

LEGGI ANCHE: Rebecca Staffelli conduce il GF Daily

Concludiamo dicendo che in studio torna il famoso gioco dei palloncini. Si leggono due messaggi positivi per Vybes da parte di Ilan e TrigNo e due messaggi negativi per TrigNo da Daniele e Diego. Poi si legge un altro messaggio positivo per Rebecca: pare che qualcuno sia interessato a lei, ma non si riesce a scoprire chi sia.

Quando va in onda la seconda puntata di Amici 24

Dopo aver scoperto tutte le anticipazioni di Amici 24, vediamo quando va in onda questa seconda puntata del pomeridiano.

La messa in onda è prevista per domenica 6 ottobre alle ore 13.57 su Canale 5 e avrà una durata fino alle 16. Nel caso tutto quanto non venga trasmesso di domenica, si proseguirà nel daytime di lunedì 7 ottobre.

Per rivere la puntata di Amici è possibile farlo in streaming attraverso il sito di Witty TV.