Su Rai 1 questa sera per la nuova puntata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli ci sarà in giuria e incontrerà Barbara d’Urso (alla quale ha già lanciato una sarcastica stoccata).

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli stasera ci sarà!

Oggi su Rai 1 i telespettatori di Ballando con le Stelle assisteranno alla prova di Barbara d’Urso che, come ballerina per una notte della seconda puntata, si metterà alla prova. Al suo fianco il ballerino professionista, Gianni Scandiffio. Il pubblico è in attesa di questo momento, così come dell’incontro tra la conduttrice e Selvaggia Lucarelli.

A La Volta Buona proprio la giudice di Ballando con le Stelle aveva detto scherzosa che stasera non ci sarebbe stata in trasmissione perché impegnata con una lezione di pilates. Sebbene fosse per l’appunto divertita nel dire queste parole, in tanti si sono domandati se ci sarebbe stato o meno la possibilità per Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli di vedersi.

Per tale ragione Caterina Balivo ha domandato a Milly Carlucci a La Volta Buona se dobbiamo aspettarci delle sorprese: “La giuria sarà al completo? Perché ho saputo che forse Selvaggia Lucarelli ha lezioni di pilates e quindi non ci sarà“.

Milly Carlucci ci ha tenuto a rassicurare tutti e ha fatto sapere che per quanto ci sia la lezione di pilates da portare a termine, Selvaggia Lucarelli sarà della puntata e parteciperà a Ballando con le Stelle: “La Lucarelli c’è, è una notizia, così come c’è la nostra ballerina per una notte che sarà Barbara d’Urso”, ha fatto sapere la Carlucci che ha anche aggiunto come sia motivata e che incontrerà la giuria.

La stoccata a Barbara d’Urso

Nel frattempo sui social Selvaggia Lucarelli ha fatto una battuta: “A La Vita in Diretta hanno mandato in onda le prove di Barbarella a Ballando. Io le suggerisco mestamente di non mettersi mai più in preghiera. Non ha portato benissimo”.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

Stasera quindi tutti sintonizzati su Rai 1 con Ballando con le Stelle e l’atteso momento del ballo di Barbara d’Urso e il commento della giuria (e in particolare di Selvaggia Lucarelli).